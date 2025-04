Strategiczna lokalizacja

W organizmie człowieka występuje kilka migdałków. Tkanka chłonna zgromadzona w bocznej części gardła to migdałki podniebienne. Znajdujące się blisko jamy nosowej skupiska to migdałki gardłowe. Przy podstawie języka usytuowane są migdałki językowe. Migdałki wchodzą w skład skomplikowanej bariery ochronnej naszego organizmu nazywanej pierścieniem gardłowym Waldeyera. Należą do niego oprócz zestawu migdałków również grudki chłonne błony śluzowej gardła oraz sznury boczne tkanki chłonnej.

Zapewnienie odporności

Główna funkcją migdałków jest obrona przed drobnoustrojami i antygenami poprzez wytwarzanie przeciwciał przeciw nim oraz cytokin regulujących stan zapalny. Ta zdolność lokalnej obrony zapobiega rozprzestrzenianiu się patogenów i rozwojowi chorób. Migdałki w następnej kolejności umożliwiają układowi immunologicznemu prawidłowe zwalczanie drobnoustrojów. Chroni to człowieka przed takimi chorobami jak zapalenie płuc, oskrzeli, ucha, krtani, zatok czy nieżytem nosa.

Wsparcie dla chłonki

Jako część układu limfatycznego, migdałki odpowiadają również za obrót chłonki i wymianę jej pomiędzy różnymi narządami. Chłonka jest płynem zbieranym z przestrzeni międzykomórkowej, zawierającym kwasy tłuszczowe i dużą ilość komórek odpornościowych. Transportuje białe komórki krwi do węzłów chłonnych, gdzie układ odpornościowy ostatecznie rozprawia się z drobnoustrojami.

Immunologiczne oręże

Produkcja przeciwciał jest niezmiernie ważną funkcją migdałków. Te skomplikowanej budowy białka wiążą się swoiście z drobnoustrojami, a następnie prezentują je komórkom układu odpornościowego, które je zabijają.

W migdałkach znajdują się komórki, które potrafią produkować 5 różnych klas przeciwciał.

Gdy mechanizm zawiedzie

W niektórych przypadkach, głównie z powodu zakażenia paciorkowcem beta- hemolizującym grupy A, który jest w stanie penetrować tkankę migdałków, dojść może do zapalenia samych migdałków. Niezbędny staje się antybiotyk a w przypadku nawracających infekcji również wycięcie migdałka.

