Spis treści:

Tężec (tetanus) to ostra choroba układu nerwowego wywołana przez bakterie Clostridium tetani (laseczka tężca). Do zakażenia dochodzi poprzez skaleczenia i rany szarpane, rzadziej przez błony śluzowe lub narządy rodne. Jak wynika ze statystyk, 80% zakażeń laseczkami tężca powstaje wskutek drobnych zranień. Największe ryzyko łączy się ze skaleczeniami powstałymi poza domem, np. w ogrodzie, lesie czy w czasie kąpieli w stawie lub jeziorze. Wówczas do rany razem z brudem dostają się bakterie tężca.

W ludzkim organizmie zaczynają one produkować silną truciznę – tetanospazminę, która uszkadza centralny układ nerwowy. O zakażenie wbrew pozorom nie jest trudno, bo bakterie tężca występują powszechnie w glebie, kurzu, wodzie, odchodach zwierząt. Każda rana może stać się potencjalnym źródłem infekcji.

Wyróżnia się kilka postaci tężca:

Okres wylęgania tężca, czyli czas od zakażenia organizmu do wystąpienia pierwszych objawów, wynosi najczęściej od 3 do 14 dni. W 80% przypadków pierwszym charakterystycznym objawem choroby jest szczękościsk. Zanim on się jednak pojawi chorzy doświadczają tzw. aury tężcowej (aura tetanica), manifestującej się objawami:

Gdy aura przemija, rozwijają się właściwe objawy tężca:

Uwaga: Objawy te nie muszą występować jednocześnie. Nawet jeden z nich może świadczyć o zakażeniu tężcem, jeśli poprzedzało go zranienie skóry. W takiej sytuacji lepiej nie zwlekać i jak najszybciej wybrać się do lekarza.

W przypadku tężca noworodkowego dziecko nie może ssać piersi, wypuszcza brodawkę z krzykiem. Głównym objawem jest szczękościsk, manifestujący się wyrazem twarzy o wyglądzie ryjka. U dziecka występują bolesne prężenia i napięcia mięśni. Charakterystyczną pozycją jest zgięcie nóg i rąk, zaciśnięcie piąstek oraz skrzyżowanie rąk na brzuchu.

Dominującym objawem tężca, który rozwinął się miejscowo, jest napięcie mięśni w okolicy rany. Ta postać dotyczy głównie osób z zaburzeniami odporności. Zdarza się, że tężec miejscowy rozwinie się w tężec uogólniony.

W przypadku postaci głowowej tężca pojawia się porażenie nerwu czaszkowego, zwykle twarzowego.

Dzięki obowiązkowym szczepieniom przeciwko tężcowi udało się wyeliminować tę chorobę wśród dzieci. Odporność poszczepienna nie jest jednak trwała, dlatego dorosłe osoby powinny przyjmować dawki przypominające. Niestety nie jest to częstą praktyką, w związku z czym dorośli są najbardziej narażeni na zachorowanie na tężec.

W Polsce chorzy to głównie osoby po 60. roku życia (kilkanaście osób rocznie), u których infekcja przebiega bardzo ciężko, często prowadząc do śmierci. Narażone są również noworodki, którym nie podano jeszcze szczepienia przeciwtężcowego w ramach programu szczepień obowiązkowych.

Nie wykonuje się specjalnych badań w ramach diagnostyki tężca. Rozpoznanie ustala się przede wszystkim na podstawie charakterystycznych objawów tej choroby występujących po niedawnym zranieniu. Ważną informacją dla lekarza jest historia szczepień przeciwtężcowych. Jeżeli były one prawidłowo przeprowadzone, to jest mało prawdopodobne, aby przyczyną dolegliwości była ta choroba. W takiej sytuacji rozważa się inne podobnie przebiegające stany, np. tężyczkę, zatrucie strychniną, wściekliznę czy szczękościsk z innych przyczyn. .

Jeśli doszło do poważnego zranienia i rana jest zanieczyszczona, przemyj ja ciepłą wodą z mydłem i jedź do szpitala po zastrzyk przeciwtężcowy. Leczenie tężca odbywa się zawsze w warunkach szpitalnych, zwykle na oddziale intensywnej opieki medycznej, gdzie w razie konieczności może być prowadzone wspomaganie oddechowe. Chory pozostaje w zacienionym, wyciszonym pomieszczeniu (wszelkie bodźce nasilają prężenia).

W leczeniu tężca stosuje się antybiotyki, przeciwciała unieszkodliwiające toksynę tężcową, leki zwiotczające (poprawiają komfort chorego, bo ograniczają sztywnienie mięśni). Jeśli pacjent nie był szczepiony lub cykl szczepień był niepełny, podaje się mu również szczepionkę przeciwtężcową.

Tężec jest chorobą bardzo groźną. Śmiertelność w przypadku tężca wynosi średnio 50%. U osób dorosłych bez leczenia w zależności od źródeł przyjmuje się, że śmiertelność wynosi od 15% do 60%. Najgorsze rokowania występują u noworodków. Nieleczony tężec w tej grupie prawie zawsze jest śmiertelny. U dzieci, które przeżyją, często pojawia się opóźnienie rozwoju.

Najskuteczniejszą metodą profilaktyki są szczepienia przeciw tężcowi. U dzieci obowiązkowo podaje się bezpłatną szczepionkę skojarzoną DTP (błonica, tężec, krztusiec). Dorosłym zalecana jest dawka przypominająca szczepionki co 10 lat. Cena waha się od ok. 50 do 100 zł, koszt szczepionki skojarzonej to ok. 200 zł.