Kto powinien poddać się kuracji oczyszczającej organizm z toksyn – wyniki badań Jak wykazały badania TNS OBOP tylko jeden na pięciu Polaków uważa, że wszyscy powinni poddać się kuracji oczyszczającej organizm z toksyn. Większość badanych wskazuje na konieczność oczyszczania organizmu ze szkodliwych związków chemicznych wśród palaczy (42% odpowiedzi) i mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych regionów (37% wskazań).

Problem zanieczyszczenia organizmu toksynami dotyczy każdego z nas

„Niestety problem dotyczący zanieczyszczenia organizmu przez toksyczne związki chemiczne dotyczy każdego z nas. - komentuje wyniki badań profesor Iwona Wawer z Akademii Medycznej w Warszawie, ekspert kampanii edukacyjnej Uwolnij się od toksyn - To, co naprawdę nas truje i nam zagraża, to związki obecne w środowisku i żywności w małym stężeniu, które oddziałują na ludzki organizm przez wiele lat. Dodatkowo wśród źródeł toksyn można wymienić: niewłaściwą dietę z wysoką zawartością tłuszczów nasyconych, cukrów, konserwantów i barwników, nadużywanie leków, codzienny stres. Na wsi groźne są pestycydy i herbicydy, które z nawozów sztucznych przenikają do żywności oraz składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin i odpadów chemicznych. Dlatego na oddziaływanie szkodliwych związków chemicznych narażeni są nie tylko palacze czy mieszkańcy Śląska, ale każdy z nas.”Działania zmierzające do oczyszczenia organizmu z toksyn wpłyną na poprawę zdrowia, kondycji i samopoczucia. Kiedy do organizmu przedostaje się zbyt wiele toksyn są one kumulowane i prowadzą do takich objawów jak: ogólne przemęczenie, obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej, obniżony nastrój, zaburzenia koncentracji, bóle głowy, choroby skóry, obniżenie odporności, alergie.



Zmiana nawyków żywieniowych pomoże oczyścić organizm z toksyn

„W oczyszczaniu organizmu z toksyn pomocna jest zmiana stylu życia, a w szczególności nawyków żywieniowych, którą zaleciłabym każdemu.” mówi dr Ewa Matyska-Piekarska, lekarz chorób wewnętrznych, konsultantka dietetyki. „Wprowadzenie do codziennego jadłospisu warzyw, owoców, wzbogacenie diety o ryby, produkty zbożowe i te z dużą zawartością błonnika (jak kasze czy płatki), picie sfermentowanych napojów mlecznych, poprawi pracę przewodu pokarmowego i wspomoże nas w walce z toksynami. Pomocne w oczyszczaniu organizmu z toksyn są również zioła - warto sięgnąć po gotowe, naturalne preparaty ziołowe dostępne w aptekach. Dobrej jakości preparaty, w sposób delikatny, a zarazem skuteczny usprawniają pracę organów wewnętrznych, oczyszczają skórę, poprawiając jej wygląd i wzmacniają ogólną kondycję organizmu.

Wszyscy powinniśmy zwracać uwagę na to, co jemy i unikać używek takich jak kawa, papierosy czy alkohol, aby nie zanieczyszczać swojego organizmu. Zmiana trybu życia i diety pomoże nie tylko palaczom, ale taż każdemu z nas w zachowaniu dobrego samopoczucia, lepszej koncentracji i ogólnej poprawie odporności.”

„Uwolnij się od toksyn” – bezpłatny poradnik



W ramach kampanii edukacyjnej „Uwolnij się od toksyn” został wydany bezpłatny poradnik pod tym samym tytułem. Autorami poradnika są eksperci kampanii: prof. Iwona Wawer z Akademii Medycznej w Warszawie oraz dr Ewa Matyska-Piekarska, lekarz chorób wewnętrznych, konsultant dietetyki.

„Na łamach poradnika przestawiłyśmy najważniejsze zagadnienie związane z problemem toksyn, które znajdują się w otoczeniu człowieka i ich szkodliwym wpływem na organizm. Wszyscy zainteresowani znajdą w nim informacje o źródłach toksyn, mechanizmach obronnych organizmu przed szkodliwymi substancjami chemicznymi i skutecznych metodach oczyszczania. Szczególnie przydatne są przykłady diet, dzięki którym można usunąć nadmiar toksyn z organizmu.” – mówi prof. Iwona Wawer, ekspert kampanii edukacyjnej „Uwolnij się od toksyn”.

Poradnik „Uwolnij się od toksyn” jest pierwszą tego typu publikacją na polskim rynku, która w przystępny i zrozumiały sposób przybliża tematykę związana ze szkodliwymi substancjami chemicznymi i ich wpływem na co dzienne funkcjonowanie człowieka.

Poradnik można bezpłatnie zamówić poprzez stronę internetową www.beztoksyn.pl. Zostanie przesłany pocztą do wszystkich, którzy wypełnią specjalny formularz umieszczony na stronie.

