Plamienie a owulacja – o czym świadczy krwawienie w środku cyklu

Plamienie owulacyjne to niewielkie krwawienie z pochwy występujące w czasie trwania owulacji (mniej więcej w połowie cyklu miesiączkowego). Może też pojawić się krótko przed jajeczkowaniem lub po nim. Sprawdź, co oznacza i kiedy jest powodem do niepokoju.