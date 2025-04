Białe szaleństwo może być źródłem relaksu i beztroskiej radości, ale także nieprzyjemnych urazów i kontuzji. Aby temu zapobiec, warto odpowiednio przygotować się do zimowych wypraw na stok. Oto kilka uniwersalnych gadżetów, przydatnych zarówno dla narciarzy, jak i snowboardzistów.



Fot. Depositphotos



Zimowe szaleństwa na stoku to najlepsza forma na aktywne spędzanie czasu zimą. Jazda na nartach czy snowboardzie to nie lada frajda, o czym mógł się przekonać każdy, kto choć raz spróbował swoich sił w sportach zimowych. Pamiętajmy jednak, że dobra zabawa na śniegu, czasem miewa przykre konsekwencje dla naszego zdrowia. Dlatego przygotowanie do wyjazdu w góry, warto rozpocząć odpowiednio wcześniej. Pierwszy etapem powinno być przygotowanie kondycyjne, o którym warto pomyśleć co najmniej miesiąc przed pierwszą wyprawą na stok.

Bielizna termoaktywna

Specjalna bielizna, przeznaczona do aktywności zimowych na świeżym powietrzu, doskonale sprawdzi się jako warstwa ochronna, zapewniająca odpowiedni komfort cieplny w niskich temperaturach. A także świetnie poradzi sobie z transportem nadmiaru ciepła na zewnątrz, dzięki specjalnym panelom wentylacyjnym. Wykonana z miękkiego, przylegającego do ciała, lecz umożliwiającego swobodę ruchów, materiału będzie idealnym strojem pod kurtkę i spodnie narciarskie.

Damska bielizna termoaktywna Brubeck THERMO (Fot. termoaktywni.pl)

Kask

Ważny elementem ubioru narciarza i snowboardzisty jest kask. Choć w Polsce prawny obowiązek noszenia go na stoku mają jedynie dzieci poniżej 16 roku życia, to każdy rozsądny miłośnik sportów zimowych wie, że jazda bez kasku może mieć tragiczne konsekwencje tak w przypadku dzieci, jak i dorosłych. Oprócz oczywistej ochrony głowy przed skutkami nieszczęśliwych upadków na stoku, kask pełni także funkcję ochronną przed zimnem. Pamiętajmy, że o skuteczności kasku decyduje jego odpowiednie dopasowanie do wielkości głowy. Kask za ciasny lub przeciwnie - za luźny, nie tylko nie będzie chronił, a wręcz może zaszkodzić. Wybierając kask, sprawdźmy, czy ma on odpowiednie atesty, gwarantujące jego jakość.

Kask HEAD ELA 12 (Fot. Decathlon)



Gogle

Kolejny gadżetem, który powinien być obowiązkowym elementem ubioru każdego miłośnika sportów zimowych są gogle. Nie tylko ochronią oczy i ich okolice przed wiatrem i mrozem, ale także ułatwią nam obserwację, np. gdy pada śnieg lub świeci ostre słońce. Wybierzmy takie, które dobrze przylegają do twarzy oraz posiadają filtry, chroniące oczy przed promieniami UV.

Gogle damskie K2 Sira Black/Vermilion Biopic 2013 (Fot. msport.com.pl)



Ochraniacze

Ochraniacze to propozycja przede wszystkim dla początkujących narciarzy i snowboardzistów. W ofertach sklepów specjalizujących się w sprzedaży sprzętu sportowego znaleźć można ochraniacze na kręgosłup, pośladki, kolana czy nadgarstki. Te ostatnie szczególnie przydatne będą dla osób, próbujących swoich sił na snowboardzie. Pamiętajmy, że podczas nauki jazdy z pewnością nie unikniemy upadków, lecz możemy uniknąć nieprzyjemnych kontuzji, nosząc ochraniacze.

ICETOOLS OCHRANIACZ KNEE PADS BLACK 10 (na kolana) oraz ICETOOLS WRISTGUARD BLACK 11 (na nadgarstki) (Fot. msport.com.pl)

Kosmetyki ochronne

Niskie temperatury, wiatr czy duże nasłonecznienie to typowe warunki atmosferyczne, towarzyszące miłośnikom sportów zimowych. Często cierpi na tym skóra twarzy i ust. Uroczy, zimowy rumieniec, pojawiający się na twarzy może zamienić się w pieczenie, a także przesuszenie i łuszczenie naskórka. Aby zapobiec przykrym konsekwencjom ekspozycji twarzy na mróz i słońce, stosujmy preparaty ochronne. Krem (tłusty, nie nawilżający!) oraz pomadkę warto mieć w kieszeni kurtki narciarskiej.

Zimowy krem ochronny Perfecta Winter Cream oraz Pomadka ochronna do ust Floslek Winter Care