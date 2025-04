Opakowania artykułów spożywczych

Elegancko zapakowane produkty żywnościowe łatwo wyeksponować i zainteresować nimi każdego klienta. Kto wybiera czekoladki zapakowane w szary papier? Nikt. Kosztowne, fikuśne opakowanie z dodatkowymi gadżetami w postaci kokardek, zdjęć, wstążeczek itp. o wiele bardziej zachęca do kupna niż szary papier. Dawniej śledzia wyciągano prosto z beczki i zawijano właśnie w szary papier. Gdy kupujący miał ze sobą słoik, od razu można było się domyślić, że jego lista zakupów zawiera kiszoną kapustę. Dziś w dobie „samoobsługi” w hipermarketach i nie tylko, sytuacje te nie mogą mieć miejsca. Piękne opakowania cieszą oczy, ale coraz częściej zastanawiasz się czy rodzaj opakowania może mieć związek z zawartą w nim żywnością. Plastik, styropian, puszki, celofan, wiaderka i woreczki - czy są bezpieczne?

Opakowania aluminiowe

Materiał często stosowany w twoim domu. Z folią aluminiową możesz również spotkać się kupując żywność, która została zapakowana próżniowo. Folia aluminiowa jest światłoszczelna i wodoodporna. Jej zaletą jest także odporność na działanie kwasów organicznych (octowy, jabłkowy, mlekowy). Na aluminium działa jednak kwas solny. Jeśli zapakujesz słony produkt w folię aluminiową pojawią się na nim szare i białe plamy. Nie są one szkodliwe, ale obniżają walory smakowe jedzenia. Możesz poczuć metaliczny smak. Nie stosuj folii aluminiowej jako opakowania solonych śledzi, kiszonych ogórków, peklowanego mięsa lub galarety.

Opakowania blaszane

W sklepach najczęściej możesz spotkać puszki z białej blachy ocynkowanej, która pokryta jest laminatem. Rzadziej możesz spotkać puszki nielaminowane. Dopóki nie otworzysz puszki być może jest bezpieczna. Jednak po jej otwarciu metal dosłownie w mgnieniu oka wchodzi w reakcję z żywnością, która jest w puszce. Jeśli już musisz kupić puszkowaną żywność, jak najszybciej przełóż zawartość puszki do naczynia. Takiej żywności nie przechowuj zbyt długo. Pamiętaj o tym, że czasami spawy puszki są wzmocnione ołowiem, który może przeniknąć do żywności. O negatywnym wpływie ołowiu na twój organizm już chyba nie trzeba przypominać.

Opakowania plastikowe

Folia plastikowa zawiera substancje zmiękczające, które mogą przeniknąć do żywności np. do mięsa. Jeśli musisz kupić kiełbasę lub ser opakowany w folie plastikową, po powrocie do domu jak najszybciej wyjmij produkty z opakowania. Nie kupuj śledzi, ogórków kiszonych oraz musztardy w opakowaniu plastikowym. Nie pakuj owoców lub warzyw w plastikową folię, gdyż gromadzi ona wilgoć, a to nie służy ich przechowywaniu.

Opakowania tekturowe i papierowe

Zwykle suche artykuły żywnościowe (mąka, cukier, sól) są przechowywane w opakowaniach papierowych. Znane są same zalety opakowań papierowych. Takie opakowanie w żaden sposób nie reaguje z żywnością. Oczywiście byłoby odwrotnie gdy do zawijania żywności użyłabyś gazety lub makulatury. Wówczas farby drukarskie i wybielacze są wchłaniane przez produkty spożywcze. Mamy nadzieję, że nie korzystasz z gazetowego opakowania.

Kolejną zaletą opakowań papierowych jest to, że nie stanowią tak dużego problemu dla środowiska jak opakowania z tworzyw sztucznych. Dodatkowo opakowanie papierowe jest tańsze niż plastikowe.

Pamiętaj! Jeśli możesz zrezygnuj z opakowania. Postępując tak przyczynisz się do ochrony środowiska. Wybrane przez ciebie produkty będą świeższe i smaczniejsze. Jeśli nie możesz zrezygnować z opakowania, kieruj się zasadą „z dwojga złego, wybieram mniejsze zło”. Zamiast ogórków w plastikowym pojemniku kup w szklanym, celofanem zastąp folię plastikową.