Nie lubię mleka lub nie mogę go pić, bo mój organizm go nie toleruje. Czym można je zastąpić, aby dostarczać podobnych składników pokarmowych?

Reklama

Szeroka gama dostępnych na rynku produktów mlecznych daje nam duży wybór asortymentu, który może być doskonałym zamiennikiem nielubianego mleka. Mleka wiele osób nie pije z różnych powodów, np.: zwykłej niechęci do niego czy obniżonej tolerancji na cukier mleczny tzw. laktozę. Nietolerancja laktozy jest to niemożnaość jej trawienia spowodowana niedoborem enzymu zwanego laktazą, który rozkłada cukier mleczny, dzięki temu jest on przyswajany przez organizm. Wysoką aktywność laktazy odnotowuje się w 1 roku życia. Z wiekiem natomiast jej aktywność zmniejsza się przez co, część osób po wypiciu jednorazowo zbyt dużych ilości czystego mleka może odczuwać pewne dolegliwości (np. biegunkę czy wzdęcia). Z reguły w przypadku nietolerancji laktozy dobrze tolerowane są przez organizm fermentowane przetwory mleczne.

Przemysł mleczarski znalazł sposób na zagospodarowanie odpadów powstających przy produkcji, takich jak maślanka czy serwatka oraz wykorzystał samo mleko do przygotowania jego pochodnych wykorzystując do tego celu technologię fermentacji, o zmienionym nieco składzie, przykładowo jogurty, które charakteryzują się zmniejszoną ilością laktozy, zawierając dodatkowo lakatazę, enzym, który pomaga ją rozkładać, a dzięki temu ich spożycie nie powoduje dolegliwości, które może wywoływać czyste mleko.

Poniżej charakterystyka poszczególnych przetworów mlecznych oraz innych produktów przemysłu mleczarskiego, która pozwoli zrozumieć różnice między nimi oraz wyjaśni jak część z nich powstaje.

PRODUKTY FERMENTOWANE:

Mleko zsiadłe - otrzymywane jest z mleka pasteryzowanego, na skalę przemysłową zaszczepiane jest czystymi kulturami paciorkowców mlecznych, przede wszystkim: L.lactis. W warunkach domowych ukwaszano kiedyś mleko naturalnie wystepującymi bakteriami w jego wnętrzu. Mleko krowie nie poddane pasteryzacji odstawiano do skwaśnienia w temperaturze pokojowej na 1-2 doby, gdzie samoczynnie zachodziła fermentacja mlekowa. Mleko takie ulegało rozwarstwieniu, schłodzone i dokładnie wymieszane stanowiło gotowy do spożycia napój mleczny.



Jogurt - inaczej nazywany również mlekiem bułgarskim. Uzyskuje się je z silnie spasteryzowanego mleka krowiego. Zazwyczaj przy jego produkcji dodaje się też: mleko sproszkowane oraz inne dodatki, które mają wpływ na efekty smakowe jogurtu. W przypadku jogurtów o różnych smakach: owoce, płatki, zboża itp. Aby mleko stało się jogurtem w procesie produkcji ukwaszane jest dodatkiem pałeczek z gatunku: Lactobacillus bulgaricus lub jogurtii.

Kefir - uzyskiwany jest podczas procesu fermentacji mleka pod wpływem działania tzw. “ziaren kefirowych”, a mianowicie: paciorkowców mlekowych (L.lactis), pałeczek mlekowych (Lactobacillus cancaricus) i drożdży (Saccharomyces kefir). Mleko po pasteryzacji zakwasza się na ziarnach kefirowych, aż do momentu jego skrzepnięcia. Po czym oddzielane się tak powstały układ i poddaje fermentacji w szczelnie zamkniętych naczyniach.

PRODUKTY UBOCZNE PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO PRZEZNACZANE DO SPOŻYCIA:

Maślanka - uzyskiwana jest w procesie produkcji masła. Jest ona produktem ubocznym wydzielania masła ze śmietany lub śmietanki. Charakteryzuje się przyjemnym i orzeźwiającym smakiem. Zaliczana jest do cenionych napojów przemysłu mleczarskiego. Może być wykorzystywana do produkcji maślanki zagęszczonej oraz suszonej, z której otrzymuje się preparaty odżywczo-lecznicze. Maślankę wykorzystuje się też nie tylko do bezpośredniego spożycia, ale również przy produkcji twarogów lub serków.

Serwatka - jest jednym z mniej znanych/popularnych odpadów mleczarskich. Otrzymuje się ją podczas wydzielania białka przy produkcji serów, jest ona wykorzystywana do produkcji napojów mleczarskich, w oraz w przemyśle cukierniczym, piekarniczym, farmaceutycznym, koncentratów spożywczych i odżywek. Kiedyś serwatkę stosowano w zabiegach kosmetyczno-leczniczych oraz na oparzenia.

Jeśli nie lubisz mleka lub nie możesz go pić ze względów zdrowotnych spróbuj wprowadzić do swojej diety produkty, które Tobie nie szkodzą, a doskonale zastąpią mleko, dostarczając Twojemu organizmowi podobnych składników odżywczych. Powyższa tabela pokazuje, że wartość odżywcza mleka oraz jego przetworów jest dość podobna, dzięki czemu z powodzeniem można zastępować czyste mleko produktami fermentacji mlekowej (w nietolerancji laktozy) lub pozostałymi produktami mlecznymi (kiedy nie przepadamy się za mlekiem).

Reklama

Artykuł pochodzi z serwisu Vitalia.pl