Opryszczka narządów płciowych u ciężarnych jest niebezpieczna – stwarza poważne zagrożenie dla płodu. Dziecko może zostać zainfekowane wirusem HSV przed porodem, w jego trakcie lub po nim, a zakażenie okołoporodowe może prowadzić do ciężkich powikłań (nawet do zapalenia opon mózgowych i innych narządów). Zakażenie we wczesnych etapach ciąży może z kolei prowadzić do poronienia.

Tym zagrożeniom można zapobiec. Wczesne wykrycie i leczenie zakażenia wirusem opryszczki pozwala minimalizować ryzyko groźnych powikłań u dziecka. Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczącymi postępowania w przypadku zakażeni wirusem HSV w położnictwie – u kobiet w ciąży, niezależnie od lokalizacji nawracającej opryszczki (genitalna i wargowa) – lekarz powinien włączyć leczenie doustnym acyklowirem.

Opryszczka zwykła (herpex simplex) to jedna z najbardziej powszechnych chorób zakaźnych skóry i błon śluzowych. Wyróżniamy dwa jej rodzaje: wargową (wywołuje ją wirus HSV-1) i narządów płciowych. Tę ostatnią wywołuje najczęściej wirus HSV-2, ale ze względu na zmiany obyczajowości seksualnej infekcje okolicy narządów płciowych mogą być wywołane przez wirus HSV-1.

Opryszczką narządów płciowych, wbrew mitom na ten temat, można zakazić się w różnych sytuacjach nie tylko podczas kontaktów seksualnych. Jest to jednak najczęstsza droga powstawania zakażenia. Opryszczka narządów płciowych często przebiega bezobjawowo – wirus przez wiele lat może pozostawać w uśpieniu. Można nie mieć widocznych objawów, ale i tak zarażać! Jeśli jednak pojawiają się objawy, to są to: bolesne pęcherzyki zlokalizowane na sromie, ścianach pochwy i/lub szyjce macicy, które po pęknięciu powodują powstanie owrzodzeń. U mężczyzn zmiany umiejscowione są na napletku, żołędziu i skórze prącia (rzadziej cewce moczowej). Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą mieć zmiany na pośladkach i w okolicach odbytu.

Opryszczka może powracać. Statystyka pokazuje, że 60% osób zarażonych doświadcza aż 4-5 nawrotów opryszczki rocznie. W przypadku występowania nawrotów opryszczki bezwzględnie należy porozmawiać z lekarzem o odpowiedniej terapii. Zwłaszcza w ciąży, ponieważ opryszczka stanowi zagrożenia dla zdrowia płodu i noworodka.

Zakażenie we wczesnych etapach ciąży może spowodować poronienie. Zakażenie okołoporodowe u noworodka grozi zapaleniem rogówki, jamy ustnej a także opon mózgowych, mózgu i innych narządów. W 70-80% przypadków do zakażenia dochodzi w trakcie porodu (z czego aż 70% zakażeń ma miejsce w wyniku bezobjawowej infekcji matki). Bardzo trudno rozpoznać infekcję HSV u noworodków, stąd też poważne i nieodwracalne konsekwencje mogą dotknąć nawet 76% takich dzieci. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że także opryszczka wargowa może być zagrożeniem dla noworodka.

Na szczęście zagrożenie to można zminimalizować, a nawet wykluczyć, o ile lekarz zaleci kobiecie, która jest nosicielką HSV, odpowiednie leczenie – zgodnie ze wspomnianymi nowymi rekomendacjami. Profilaktyczne leczenie przeciwwirusowe od 34.tygodnia ciąży może uchronić przed nawrotem infekcji, która mogłaby zagrozić dziecku.

