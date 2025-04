Aplikacja stworzona przez dietetyków, technologów żywienia i innych specjalistów z Instytutu Żywności i Żywienia pokazuje, że aby cieszyć się zdrowiem, wcale nie potrzebujemy specjalnych, kosztownych, długich i wyczerpujących diet. Często bowiem wystarczy rozsądne podejście do odżywiania się i niewielka modyfikacja aktualnych nawyków.

Eksperci Instytutu Żywności i Żywienia stworzyli aplikację która pomaga poszerzać wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia i małymi krokami wprowadzać pozytywne modyfikacje do swojego życia, np. zmniejszać ilość dostarczanych do organizmu kalorii czy używanej soli, zmieniać sposób komponowania posiłków, a także zwiększać własną aktywność fizyczną.

Aplikacja Asystent Zdrowego Żywienia jest darmowa – można ją pobrać na telefon z systemem android: http://bit.ly/zachowajrow oraz na urządzenia z systemem iOS: http://apple.co/2doXTUX

W czym pomaga aplikacja? Podpowiada na przykład, który produkt wybrać w sklepie, a dzięki wbudowanemu kalkulatorowi pomaga ocenić kaloryczność gotowanych potraw, ich zawartość cukru lub tłuszczu. Można z niego korzystać poprzez wprowadzenie z etykiet spożywanych produktów danych o kaloryczności, zawartości tłuszczu, cukrów i soli. W przypadku żywności nieopakowanej oraz potraw można wybierać produkty/potrawy z opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia bazy. Wpisywane informacje tworzą „osobistą historię” produktów i potraw składających się na codzienny jadłospis.