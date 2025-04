Niekiedy wystarczy kichnąć, podskoczyć, zaśmiać się czy dźwignąć coś ciężkiego, by kropelki moczu bez naszej woli opuściły pęcherz. Nawet, jeśli nie jest on całkowicie wypełniony i wcale nie czujemy parcia. Przeczytaj, jakimi ćwiczeniami możesz wzmocnić mięśnie dna miednicy i pokonać wysiłkowe nietrzymanie moczu.

Biofeedback - ćwiczenia na nietrzymanie moczu pod okiem fachowca

Jedną z metod, która pozwala zapobiec niekontrolowanemu popuszczaniu moczu, ale też uporać się z tym problemem jest biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne). To rodzaj ćwiczeń, które pozwalają świadomie kontrolować pracę mięśni dna miednicy. Można je wykonywać samodzielnie w domu, ale tak naprawdę prawidłowo jesteśmy w stanie je zrobić dopiero po treningu pod okiem specjalisty, np. położnej, ginekologa czy urologa. Ponieważ plan zajęć opracowywany jest indywidualnie dla każdej kobiety, musisz przejść wstępne badania, w tym SEMG (elektromiografia powierzchniowa).

Na czym polega ćwiczenie mięśni miednicy w metodzie Biofeedback?

Gdy wygodnie leżysz, do twojego brzucha lub pośladków mocuje się elektrody, a do pochwy wkłada specjalną sondę. Połączone są one z komputerem, bo na jego ekranie specjalista będzie sprawdzał, z jaką siłą napinasz odpowiednie mięśnie oraz jak długo jesteś w stanie utrzymać napięcie. Badający prosi, żebyś na przemian zaciskała i rozluźniała mięśnie miednicy w rytmie 5 skurczów i 5 relaksacji trwających po 5 sekund. Na monitorze powstają wykresy: jedna linia obrazuje pracę mięśni dna miednicy, druga – brzucha lub pośladków.

W czasie takiej sesji obserwujesz krzywe na ekranie. Wiesz więc, kiedy prawidłowo robisz ćwiczenie, a kiedy źle. Ponieważ sygnał wzrokowy trafia do mózgu, to właśnie on interpretuje go i wydaje rozkaz kurczenia się odpowiednim mięśniom. Świadomie możesz więc modyfikować swoje działania i naprawiać to, co robisz nie tak, jak potrzeba. Taka współpraca wzroku, mózgu i mięśni nazywana jest biologicznym sprzężeniem zwrotnym. Niestety,

okazuje się, że najczęściej zaciskamy pochwę czy napinamy brzuch lub pośladki, a nie mięśnie dna miednicy. Nawet, gdy te drugie uruchomimy – skurcz jest zbyt słaby i za krótki.

Jakie ćwiczenia na nietrzymanie moczu możesz zrobić w domu?

Analiza powstałych wykresów pozwala dobrać indywidualny program dla ciebie. Zanim jednak zaczniesz ćwiczyć w domu, potrzebujesz 5-6 półgodzinnych zajęć z terapeutą, by nauczyć się prawidłowo wykonywać zadania.

Gdy już będziesz świadomie kontrolować pracę odpowiednich mięśni, możesz trenować sama (codziennie). Co jakiś czas powinnaś jednak zgłaszać się do kontroli. Dzięki SEMG specjalista oceni czy dobrze wykonujesz zadania

i czy są tego wymierne efekty.

Ile kosztuje biofeedback?

Biofeedback nie jest refundowany. Wstępne badanie i sesja kosztują ok. 150 zł (następne treningi ok. 70 zł). Aby terapia była skuteczna, należy liczyć się z koniecznością wykonania kilku zabiegów - ich ilość określana jest indywidualnie na podstawie wyników ćwiczeń pacjentki.

Na podstawie artykułu Beaty Prasałek z Poradnika Domowego , konsultacja: Elżbieta Kaden - magister położnictwa i terapeutka biofeedback