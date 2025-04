4 z 5

Pharmaceris M – dermokosmetyki dla kobiet w ciąży

Poporodowy balsam ujędrniający do ciała - to regeneracyjny preparat ujędrniający do pielęgnacji ciała (brzuch, biodra) już od pierwszych dni po porodzie. Może być stosowany w okresie karmienia, a także profilaktycznie od 4. miesiąca ciąży. Balsam ujędrnia i zwiększa sprężystość skóry osłabionej rozciągnięciem, co pomaga w odzyskaniu jej kondycji sprzed okresu ciąży. Intensywnie nawilża i odżywia, przywracając skórze właściwe napięcie i gładkość. Łatwo się wchłania nie pozostawiając uczucia lepkości skóry.