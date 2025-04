Powinna pojawić się w pieluszce pierwszego lub drugiego dnia po narodzinach. Jest ważnym sygnałem, że jelita podjęły pracę.

Pierwsza kupka.

Skąd taka nazwa – smółka? Kupka ta ma smolisty, zielonoczarny kolor, jest bardzo gęsta i lepka. Zawiera to, co noworodek zgromadził w przewodzie pokarmowym jeszcze przed swoimi narodzinami: wody płodowe, śluz, barwniki żółciowe, leukocyty, enzymy trawienne z rozwijających się narządów.

Kupki przejściowe pojawiają się po smółce.

Są zielonożółte lub żółtobrązowe. Bywają wodniste, czasem z pasemkami śluzu. Przypominają biegunkę, ale nią nie są. Ich rzadsza konsystencja jest wynikiem przejściowej nietolerancji laktozy (podstawowego cukru mleka matki) i osiedlaniem się bakterii w przewodzie pokarmowym.

Wszystko się normuje, gdy w piersiach pojawi się dojrzałe mleko. Co oznacza norma? Dla niemowlęcia karmionego piersią to kilka (nawet dziesięć) kupek w ciągu doby, zwykle po każdym karmieniu. Są jasnożółte i luźne, czasami półpłynne z grudkami. Dzięki pałeczce kwasu mlekowego mają wyraźny kwaśny zapach. Około trzeciego miesiąca tempo ich robienia spada. Niemowlę wypróżnia się raz czy dwa razy na dzień, ale jest to sprawa indywidualna, bo zdarzają się dzieci, które już od narodzin robią kupkę raz na dwa, trzy dni. Gdy maluch pije mleko modyfikowane, jego kupka nie jest już tak luźna. Powoduje to nieco inny skład bakterii jelitowych. Inny jest też jej kolor. Bywa jasnożółta, jasnobrązowa lub nawet zielonkawa (od żelaza, którym wzbogacane są mieszanki, albo przy piciu mleka HA).

Kupki z resztkami pokarmu.

Zawartość pieluszki zmienia się też w momencie rozszerzania diety niemowlaka. Kupka staje się ciemniejsza, twardsza, a czasem widać w niej kawałki niestrawionego groszku czy marchewki. To normalne, ponieważ młodziutki układ pokarmowy nie jest jeszcze w pełni dojrzały. W drugim roku życia, gdy dziecko je już podobnie jak mama i tata, jego kupa ma już „dorosły” wygląd.