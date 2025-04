Gdy na stopach wielu z nas pojawia się bolesny odcisk, zazwyczaj nie myślimy od razu o tym, by skonsultować go z lekarzem, tylko próbujemy ratować się dostępnymi w aptekach maściami i plastrami. Takie środki bez recepty mogą nam jednak zaszkodzić, nie niwelując problemu.

Jak to możliwe i dlaczego lepiej ich nie stosować - o opinię zapytałyśmy podolog Sylwię Śląskiewicz z FootMedica Kliniki Zdrowej Stopy.

Ceny plastrów i maści na odciski to zwykle kilka złotych. Produkty takie są łatwo dostępne w każdej aptece. Wydaje nam się, że posmarowanie lub zaklejenie bolesnego miejsca szybko pomoże uporać się z tą uporczywą dolegliwością. Tymczasem, o czym przestrzegają podolodzy – specjaliści od schorzeń stóp – takie specyfiki są nie tylko nieefektywne, ale wręcz groźne dla zdrowia.

Wszystko przez zawarty w nich kwas salicylowy lub mlekowy, których zastosowanie może prowadzić do podrażnień. Co gorsza, po ich użyciu nie zniknie nam w pełni główna część odcisku, czyli rdzeń.

Plastry na odciski nie są rekomendowane przez podologów. Kwasy w nich zawarte powodują bardzo często podrażnienia skóry zdrowej wokół odcisku, co często potęguje ból. Dodatkowo rdzeń odciskowy nie zostaje w ten sposób usunięty do końca, powoduje dalszy dyskomfort, a nawrót w przyszłości problemu jest gwarantowany

Plastrów i maści na odciski powinny unikać przede wszystkim osoby cierpiące na cukrzycę oraz takie, które mają stwierdzone problemy krążeniowe w kończynach dolnych. Mogę one bowiem doprowadzić u nich do powstania trudnych do wyleczenia ran i zakażeń.

Odcisk na stopie najlepiej od razu skonsultować z podologiem. Jest to bowiem zmiana zlokalizowana głęboko w skórze, więc jego wyleczenie w domu jest bardzo trudne. Usuwanie odcisków w gabinecie podologicznym trwa około pół godziny i jest bezbolesne.

Doraźnie możemy też zastosować plastry nawilżające, które pomogą zmniejszyć ból w miejscu, gdzie pojawił się odcisk.

Jedynie co mogę polecić w celu ochrony miejsca, gdzie powstaje otarcie, pęcherz czy odcisk, to plastry nawilżające, hydrokoloidowe. Zabezpieczają i amortyzują one miejsce przeciążane, minimalizując bolesność. Nie usuną one odcisku, ale poprawią komfort chodzenia

– Sylwia Śląskiewicz, podolog z FootMedica Kliniki Zdrowej Stopy