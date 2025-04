Spis treści:

Wyprysk potnicowy, inaczej potnica albo wyprysk dyshydrotyczny, to częsta choroba dermatologiczna charakteryzująca się wystąpieniem swędzącego wyprysku w postaci pęcherzy na dłoniach i/lub stopach. Wyprysk potnicowy jest nawracającym schorzeniem skóry. Jest również częstą przyczyną zapalenia skóry dłoni i stóp u dorosłych. Choroba występuje zazwyczaj u młodych dorosłych, równie często u mężczyzn, co u kobiet. Wyprysk potnicowy stanowi 5-20% wszystkich wysypek na dłoniach.

Nie jest znana przyczyna wyprysku potnicowego, ale przypuszcza się, że ryzyko jej wystąpienia zwiększają:

Głównym objawem wyprysku potnicowego jest nawracająca wysypka pęcherzykowa, która pojawia się na dłoniach i podeszwach stóp. Małe, twarde, napięte, wypełnione płynem pęcherzyki pojawiają się nagle głównie na bocznych i grzbietowych powierzchniach palców. Mogą zlewać się w większe pęcherze. Towarzyszy temu intensywny świąd, a z czasem łuszczenie się skóry. Niekiedy występuje również rumień.

Wyprysk potnicowy pojawia się nagle. Od początku obserwuje się dużą liczbę pęcherzyków na skórze, które z czasem mogą pękać, tworząc ranki i strupy. W trakcie ustępowania choroby skóra łuszczy się i powstają zmiany rumieniowe. W trakcie gojenia wyprysku jest on coraz mniej swędzący.

Przeczytaj: Jak wygląda wysypka bostońska?

W przypadku wystąpienia opisanych zmian należy zgłosić się do dermatologa. Wyprysk potnicowy na ogół ustępuje w ciągu 2 tygodni po zastosowaniu miejscowych glikokortykosteroidów oraz inhibitorów kalcyneuryny. W ciężkich przypadkach potnicy może być konieczne doustne leczenie sterydami.

Innym sposobem leczenia potnicy jest zastosowanie fototerapii metodą PUVA. Metoda polega na zastosowaniu połączenia działania długiego zakresu promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz psoralenów.

Leczenie obejmuje również właściwą pielęgnację skóry. Trzeba pamiętać, że jest to schorzenie przewlekłe i może wielokrotnie nawracać.

Zapobieganie wypryskowi potnicowemu jest trudne, ponieważ nie poznano dokładnej przyczyny choroby. To, co można zrobić, to minimalizować czynniki ryzyka. To m.in. unikanie kontaktu z alergenami, substancjami drażniącymi oraz zapobieganie poceniu się poprzez odpowiednią odzież, także zmniejszenie masy ciała w przypadku otyłości. Ważne jest też zdrowe odżywianie oraz nawadnianie organizmu.

Głównym powikłaniem wyprysku potnicowego jest zakażenie zmian skórnych i rozwój infekcji. Mogą też pojawić się nadżerki, ranki, podrażnienia, zgrubienie skóry jeśli choroba nie jest leczona. Występowanie pęcherzyków w tak widocznych miejscach jak dłonie może też powodować duży dyskomfort psychiczny, a stres emocjonalny nasila egzemę.