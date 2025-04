Nie tylko nieładnie wyglądają i są bolesne, ale – co gorsza – mogą doprowadzić do powstawania stanów zapalnych i zakażeń. Odciski pojawiają się głównie u osób, które pracują fizycznie i długo przebywają w pozycji stojącej, tych, którzy cierpią na cukrzycę, reumatyzm, nadciśnienie czy choroby tarczycy, a także noszą nieodpowiednie obuwie. Jak się ich pozbyć, by sobie dodatkowo nie zaszkodzić?

Chirurgicznie czy domowe sposoby – jak usuwać odciski?



Większość osób, zanim zdecyduje się na pomoc specjalisty, próbuje usuwać odciski domowymi sposobami. Zwykle jest to błąd, który może doprowadzić nawet do zakażenia okolicy odcisku. Z takich metod powinny zrezygnować szczególnie osoby o tendencji do trudno gojących się ran, np. chorzy na cukrzycę.

Jeśli odciski dają nam się we znaki, lepiej skorzystać z metod chirurgicznych i zgłosić się do podologa. Ceny takiego zabiegu bywają różne i w zależności od miasta i kliniki wahają się zwykle w granicach 50-500 zł.

Ekspert usunie twardy czop i założy specjalny opatrunek, który ułatwi gojenie i regenerację miejsca po zabiegu. Na czym to polega i czy jest bolesne? O usuwanie odcisków zapytałyśmy Sylwię Śląskiewicz – podologa z FootMedica Kliniki Zdrowej Stopy.

Które odciski możemy leczyć w domu, a które powinniśmy pokazać specjaliście? Co w odciskach powinno nas zaniepokoić?



Sylwia Śląskiewicz: Każdy rodzaj odcisku powinno pokazać się specjaliście. Odcisk to zmiana zlokalizowana głęboko w skórze, przez co całkowite usunięcie jej w domu jest trudne. Jeśli pojawia się czynnik bólowy, nie należy czekać z wizytą, gdyż sam nie zniknie, a sposoby domowe są zazwyczaj nieskuteczne.

Jaki specjalista zajmuje się odciskami? Do kogo się udać?



Odciskami zajmuje się podolog – specjalista od schorzeń skóry i paznokci stóp.

Wspomniała Pani, że domowe sposoby na odciski są zwykle nieskuteczne. Czym grozi nieodpowiednie leczenie odcisku w domu?



Nieodpowiednie leczenie odcisku w domu może wywołać podrażnienia skóry, zwiększenie bolesności, a nawet zakażenie tej okolicy. Osoby szczególnie narażone na powstawanie trudno gojących ran (cukrzyca) nie powinny samodzielnie ingerować w tkankę skórną.

Jakie są metody usuwania odcisków w gabinecie specjalisty? Na czym polegają, ile czasu trwają, czy są bolesne?



Odciski w gabinecie usuwane są mechanicznie za pomocą narzędzi takich jak: dłuto, skalpel oraz narzędzi rotacyjnych przy pomocy frezarki podologicznej. Jest to metoda bezbolesna, usuwany jest cały zakorzeniony odcisk, bez naruszania żywej tkanki skórnej, czyli bez pozostawienia rany. Następnie aplikowany jest preparat regenerujący i odkażający, zakładany opatrunek i odciążenie zabezpieczające przed naciskiem. Wszystko trwa około poł godziny.

Jak dbać o stopę czy dłoń po usunięciu odcisku?



Należy nosić opatrunek z odciążeniem przez około 2 dni. Następnie powinno się w tym miejscu aplikować preparaty nawilżające, zmiękczające i regenerujące zalecone przez specjalistę. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko nawrotu zmiany odciskowej.

