Mrowienie w nogach to nieprzyjemne doznanie zaliczane do tzw. parestezji. Nazywa się je też czuciem opacznym. Jest to rodzaj zaburzeń czucia, które mogą manifestować się jako właśnie mrowienie, drętwienie czy też wbijanie w skórę „igiełek”, przebieganie „prądu”, odczuwanie zimna albo ciepła w konkretnym obszarze ciała. Mrowienie możemy odczuwać w jednej lub obu nogach. Co ono oznacza?

Spis treści:

Mrowienie w nogach może wynikać z choroby, uszkodzenia lub podrażnienia nerwu albo mieć podłoże psychiczne. Dokucza nam, gdy długo przyjmowaliśmy jedną pozycję. Wtedy też szybko mija, kiedy zmienimy położenie ciała i nie jest powodem do niepokoju. Ale to niejedyna możliwa przyczyna takiego odczucia.

Mrowienie w jednej nodze może świadczyć o:

rwie kulszowej – mrowienie nogi wynika z podrażnienia nerwu kulszowego lub jego korzeni,

meralgii z parestezjami – powstaje w wyniku podrażnienia nerwu skórnego bocznego uda w okolicy pachwiny.

Mrowienie w obu nogach może oznaczać:

zespół niespokojnych nóg,

chorobę naczyń krwionośnych,

niedobory witamin z grupy B,

polineuropatię (uszkodzenie nerwów obwodowych, np. wskutek cukrzycy, nowotworu, alkoholizmu, zmian zwyrodnieniowych),

stwardnienie rozsiane (przeważnie obejmuje całe nogi i dolną część tułowia),

udar niedokrwienny mózgu,

nerwicę, napady paniki, zespół hiperwentylacyjny.

Jeśli mrowienie w nogach szybko znika, wtedy nie warto przywiązywać do niego zbyt wielkiej wagi. Jeśli jednak drętwienie kończyn pojawia się często, przychodzi nagle, w dodatku bez wyraźnej widocznej przyczyny, może świadczyć o chorobie.

Mrowienie w nogach w czasie ciąży

Na drętwienie nóg często skarżą się kobiety w ciąży. Powiększająca się macica powoduje ucisk niektórych naczyń krwionośnych i nerwów, a to może skutkować uczuciem mrowienia w nogach.

Jeśli mrowienie w nogach nie jest dla nas uciążliwe i zdarza się sporadycznie, to nie powinno martwić i niepotrzebne jest wykonywanie badań. Jeśli jednak występuje często i długo nie ustępuje, należy taki stan rzeczy skonsultować z lekarzem.

W przypadku mrowienia w nogach specjalista może zlecić badania:

badania krwi (morfologia, glukoza, elektrolity, hormony tarczycy),

USG metodą Dopplera naczyń krwionośnych,

angiografia,

elektroneurografia,

tomografia komputerowa,

rezonans magnetyczny.

Aby zlikwidować mrowienie w nogach, możesz spróbować kilku metod:

Zacznij od zmiany pozycji na wygodniejszą. Połóż się i odpocznij.

Połóż się i odpocznij. Odpręż się. Rozluźnij mięśnie i postaraj się odciągnąć myśli od codziennych obowiązków czy nieprzyjemnych zdarzeń.

Rozluźnij mięśnie i postaraj się odciągnąć myśli od codziennych obowiązków czy nieprzyjemnych zdarzeń. Wykonaj kilka spokojnych ćwiczeń rozciągających .

. Jeśli mrowienie wynika ze stresu, zaakceptuj ten objaw i staraj się na nim nie koncentrować .

. Połóż chłodny okład na nogę, jeśli drętwienie wynika z urazu.

na nogę, jeśli drętwienie wynika z urazu. Udaj się do lekarza, jeśli nic ci nie pomaga . Szczególnie gdy mrowienie nóg jest uporczywe lub kiedy pojawiają się dodatkowe objawy, np. zaburzenia równowagi, osłabienie siły w nodze, zmiany na skórze itp. Zgłoś lekarzowi, jakie leki przyjmujesz – one też mogą powodować drętwienie kończyn.

. Szczególnie gdy mrowienie nóg jest uporczywe lub kiedy pojawiają się dodatkowe objawy, np. zaburzenia równowagi, osłabienie siły w nodze, zmiany na skórze itp. Zgłoś lekarzowi, jakie leki przyjmujesz – one też mogą powodować drętwienie kończyn. Przyjmuj leki przepisane przez lekarza na choroby, które mogą powodować mrowienie w nogach, np. leki rozkurczowe na nerwobóle lub przeciwcukrzycowe.

na choroby, które mogą powodować mrowienie w nogach, np. leki rozkurczowe na nerwobóle lub przeciwcukrzycowe. Skonsultuj się z fizjoterapeutą. Pomoże dobrać ćwiczenia, np. wzmacniające na kręgosłup, dzięki czemu mrowienie zniknie.

Na pojawianie się parestezji, takich jak mrowienie w nogach, mają wpływ różne czynniki:

długotrwałe przebywanie w jednej pozycji,

nieprawidłowa, uboga dieta,

choroby, które mogą uszkadzać nerwy (cukrzyca, zwyrodnienia, stwardnienie rozsiane)

niektóre leki (chemioterapia, leki stosowane na AIDS),

ciąża,

nadużywanie alkoholu,

choroby autoimmunologiczne.

Mrowienie odczuwane w nogach lub innych obszarach ciała dotyka też osoby z zaburzeniami natury psychicznej. W takich przypadkach pomocna może być rozmowa z psychologiem lub psychoterapeutą.

