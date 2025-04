Choć wydają się wyjątkowo odporne, tak naprawdę są czułym barometrem naszego zdrowia. Jak to możliwe?

Skóra stóp jest mocno unerwiona i wrażliwa na wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące w organizmie. Ponadto w stopach swój początek mają połączenia nerwowe, które biegną przez całe ciało – aż do mózgu. A to znaczy, że niektóre choroby nim na dobre rozpanoszą się w organizmie, daje pierwsze objawy na stopach. Dlatego nim położysz się spać, każdego dnia dokładnie oglądaj stopy.



Co mogę oznaczać zmiany na stopach?

Obrzęk stopy

Jeśli obrzęk pojawia się przede wszystkim wieczorem, po forsownym dniu (długie chodzenie, stanie) i mija po krótkim wypoczynku, nie ma się czym martwić. Jeżeli jednak stopy są nie tylko spuchnięte, ale sprawiają wrażenie zbyt ciężkich, pojawiają się kurcze i bóle łydek, może być to pierwszy objaw choroby żylakowej.

Nasze rady:

czyli ze stopami i łydkami ułożonymi powyżej linii tułowia. Jeśli obrzęki pojawiają się regularnie, idź do lekarza.



Kolor palców

Jeśli się zmienia pod wpływem niskiej temperatury – najpierw palce stają się białe, potem sine, a następnie czerwone, a dodatkowo bolą – to może być objaw choroby Raynauda. Dotyka ona głównie młode kobiety i osoby żyjące w stresie.

Nasze rady:

Wełniane skarpety, dobrze ocieplone obuwie i gorące kąpiele pomogą przetrwać im największe mrozy w dobrej kondycji. Jeśli mimo ochrony przed zimnem objawy nie ustąpią, koniecznie powiedz o nich lekarzowi. W przypadku choroby Raynauda dobre efekty przynoszą leki przepisywane na receptę.



Łamliwe paznokcie

To może wynikać np. z częstego ich malowania. Jeśli jednak dodatkowo podeszwy stóp są stale zimne i blade, prawdopodobnie brakuje ci żelaza. Do niedoboru tego pierwiastka dochodzi najczęściej na skutek obfitych miesiączek lub w przypadku wewnętrznych krwotoków (wywołanych np. chorobą wrzodową).

Nasze rady:

by sprawdzić, czy to niedobór żelaza nie doprowadził do anemii. Jeśli diagnoza się potwierdzi, najczęściej wystarczy zmienić dietę i uzupełnić ją suplementami z żelazem i witaminą C. Dodatkowo warto ograniczyć picie herbaty, kawy i coli, bo wypłukują żelazo z organizmu.



Swędzenie

Miejsca między palcami są zaczerwienione i dokucza ci świąd? Paznokcie żółkną i zaczynają się rozwarstwiać? Te objawy świadczą o grzybicy. Chorobę tę najłatwiej złapać na basenie, w saunie, ale też w salonie kosmetycznym.

Nasze rady:

dostępne w aptece bez recepty (np. Lamisilat, Daktarin). Zadbaj o lepszą higienę: codziennie myj stopy i starannie je osuszaj, zwłaszcza przestrzenie między palcami.

codziennie myj stopy i starannie je osuszaj, zwłaszcza przestrzenie między palcami. Mocz w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej, która jest naturalnym wrogiem grzybów.

która jest naturalnym wrogiem grzybów. Noś skarpety z naturalnych włókien.



Rany na podeszwie

Nawet nie poczułaś, gdy zraniłaś się w stopę lub pęknięcie na pięcie nie chce się zagoić? To może być objaw cukrzycy. Gdy poziom cukru we krwi jest wysoki, dochodzi do uszkodzenia komórek nerwów w stopach i utraty czucia. Do tego najczęściej dołączają zaburzenia krążenia, które utrudniają gojenie się ran.

Nasze rady:

