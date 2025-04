Płynna energia

Napoje energetyzujące można znaleźć w każdym sklepie. Sięgamy po nie coraz częściej i coraz chętniej. W zabieganym świecie nie mamy czasu na porządny wypoczynek, a puszka takiego specyfiku potrafi skutecznie odpędzić zmęczenie i postawić na równe nogi. Warto się jednak zastanowić co „wlewamy” w siebie oraz czy picie tego typu drinków nie ma negatywnego wpływu na nasze zdrowie.

Warto przede wszystkim zwrócić uwagę, iż należy oddzielić od siebie napoje energetyzujące i energetyczne. Te drugie są to płyny przeznaczone dla sportowców, osób pracujących ciężko fizycznie. Pozwalają one uzupełnić nie tylko ilość płynów ale również składników mineralnych, jakie wraz z potem zostały wydalone z organizmu. Dzielą się one na napoje:

Izotoniczne – zawierają około 6-8% węglowodanów, ich głównym celem jest dostarczenie energii i soli mineralnych po wysiłku fizycznym,

Hipertoniczne – węglowodany występują w nich w wysokiej koncentracji, ich głównym celem jest uzupełnienie rezerw energetycznych po wysiłku,

Hipotoniczne – koncentracja węglowodanów jest niska, polecane do stosowania przy niskiej aktywności fizycznej.

Często osoby ćwiczące zamiast sięgać po napoje energetyczne, wybierają energetyzujące, podczas gdy składniki zawarte w tych pierwszych szybko przedostają się do krwiobiegu, a następnie do komórek, drugie zaś mogą zalegać w żołądku, a zawarty w nich dwutlenek węgla (napoje te są najczęściej gazowane) spłyca oddech i może wywoływać dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Napoje energetyzujące mają pobudzać, pod względem fizycznym i umysłowym do pracy, redukować zmęczenie. Składnikami, w nich zawartymi, pozwalającymi im działać w ten właśnie sposób są:

Kofeina – oddziałuje pobudzająco na korę mózgową, a tym samym na ośrodkowy układ nerwowy, odsuwając uczucie zmęczenia. Stymuluje wydzielanie adrenaliny i noradrenaliny, które z kolei wpływają na pracę układu krwionośnego, podwyższają ciśnienie krwi, przyspieszają tętno i oddech. W szklance takiego napoju można znaleźć około 80 mg kofeiny, w kubku kawy o średniej mocy zaś około 70 mg.

Tauryna – przeciwdziała procesom utleniania jakie przebiegają w mięśniach po wysiłku. Dzięki temu mięśnie regenerują się szybciej i są gotowe do dalszej pracy. Ogranicza wydzielanie serotoniny, która zmniejsza aktywność psycho-ruchową. Pozwala to na oddalenie zmęczenia oraz dłuższą pracę fizyczną i umysłową.

Glukuronolakton – wykazuje działanie detoksykacyjne, a tym samym ułatwia usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii.

Witaminy z grupy B- utrzymują sprawność układu nerwowego, poprawiają pamięć, koncentrację.

Często także pojawiają się takie dodatki jak ekstrakt z guarany, wyciągi z żen-szenia, miłorzębu japońskiego.

Należy pamiętać, że od produktów tych można się uzależnić podobnie jak od kawy. Po odstawieniu ich mogą się więc pojawić bóle głowy, osłabienie, rozdrażnienie, gorsze samopoczucie. Sięgać więc powinno się po nie jedynie od czasu do czasu w „podbramkowych sytuacjach”. Jeśli zaś porządny sen zastępuje się często tego typu drinkami, mogą pojawić się problemy nie tylko z sercem ale także z układem nerwowym. Napoje te działają na organizm podobnie jak stres, w związku z tym podczas sięgania po nie pojawia się przypływ energii, jednak po zakończeniu ich oddziaływania, powraca silne zmęczenie.

Spożywanie ich w zbyt dużych ilościach jest niekorzystne dla zdrowia, głównie ze względu na dużą zawartość kofeiny. Jej nadmiar bowiem może wywoływać bóle głowy, rozkojarzenie, czy kołatanie serca, a także odwodnienie organizmu, „wypłukiwanie” minerałów takich jak magnez, wapń, żelazo. Poza tym obciążanie wątroby dużą ilością tych płynów, wpływa niekorzystnie na jej stan zdrowia.

Szczególną uwagę należy tutaj zwrócić na „modny drink” napój energetyzujący + alkohol. Połączenia takie jest niebezpieczne dla zdrowia. Energizer ułatwia bowiem wchłaniane alkoholu do krwi, przez co łatwiej przejść w stan upojenia, a także zatruć się alkoholem. Dodatkowo osoba sięgająca po taki koktajl nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest pijana.

Niektóre osoby nie powinny sięgać nawet po małe ilości napojów energetyzujących. Należą tutaj osoby z podwyższonym ciśnieniem krwi, kobiety w ciąży, karmiące, dzieci, młodsza młodzież, osoby cierpiące na schorzenia układu nerwowego, wątroby, chorujące na cukrzycę.

Emilia Gnybek

