Zaparcia to jedna z najczęstszych dolegliwości układu pokarmowego, która polega na utrudnionym wypróżnianiu się albo małej częstotliwości oddawania stolca. W rezultacie pojawiają się ból brzucha i wzdęcia, a czasami też nudności. Zaparcia w 90% przypadków nie mają przyczyny chorobowej, a są wynikiem nieprawidłowego odżywiania (małej zawartości błonnika w jedzeniu, płynów) oraz braku ruchu.

Aby się ich pozbyć, sięgamy po różne sposoby. Leki na zaparcia nie powinny być stosowane regularnie lub zbyt długo, ponieważ mogą przyczyniać się do nasilenia problemu. Dlatego wiele sposób sięga po domowe sposoby na zaparcia. Jednym z nich jest picie coli na zaparcia. Cola może działać niekorzystnie na organizm, zawiera dużo kalorii i może niszczyć szkliwo zębów, dlatego nie jest polecana jako element zdrowego stylu życia. Jednak sporadycznie jest pomocna w niektórych problemach zdrowotnych.

Według naukowców, cola może być bezpieczną i skuteczna metodą na niektóre niedrożności żołądka. Chodzi o zaparcia spowodowane zaleganiem w przewodzie pokarmowym tzw. fitobezoarów żołądkowych, czyli zbitek włókien roślinnych niepoddających się trawieniu. Określa się je również mianem kamieni żołądkowych lub jelitowych. Takie struktury mogą powodować zablokowanie układu pokarmowego i trudności w oddawaniu stolca.

Badacze z Uniwersytetu w Atenach przeanalizowali 46 przypadków pacjentów i dowiedli, że cola ma 91,3% skuteczność w leczeniu zaparcia spowodowanymi firobezoarami. U wielu pacjentów z zalegającymi masami żołądkowymi wystarczyło picie coca-coli. Niektórzy otrzymywali colę w formie płukania żołądka, a inni w formie wstrzyknięć do zalegającej treści. Tylko w 4 z 46 przypadków niedrożności jelit konieczne było przeprowadzenie operacji.

W innym badaniu, dotyczącym 58-letniej kobiety z zaparciem z powodu kamieni żołądkowych, wstrzykiwano colę bezpośrednio do jelita. Zawiodły u pacjentki inne metody, jak lewatywa oraz przyjmowanie działającej przeczyszczająco laktulozy. Dzięki zastosowaniu coli udało się doprowadzić do rozpuszczenia masy. Dodatkowo wykonano zabieg endoskopowy, aby usunąć zalegającą treść.

Naukowcy uważają, że zarówno cola jak i cola bez cukru mają taką samą skuteczność w leczeniu zaparć, ponieważ w obu napojach występują te same kluczowe związki.

Skuteczność coli w przypadku zaparć nie została dokładnie wyjaśniona, jednak efekty przypisuje się m.in. działaniu węglowodoru sodu, czyli popularnej sody. Ma ona działanie rozrzedzające i rozluźniające. Dwutlenek węgla, stosowany do karbonizacji napoju, także może pomagać w zaparciach, ponieważ pęcherzyki powietrza wnikają do zalegającej treści i rozbijają ją. Wpływ może mieć też wysoka kwasowość coli za sprawą zawartości kwasu węglowego i fosforowego, przypominająca właściwości naturalnego kwasu żołądkowego. Pełni on ważną rolę w trawieniu włókien roślinnych.

Podobne jak cola właściwości pomagające w zaparciach ma woda z sodą oczyszczoną. Soda wciąga wodę z przewodu pokarmowego i pobudza skurcze mięśni, co ułatwia wypróżnienie. Więcej pisaliśmy o tym tutaj: Soda na zaparcia.

Oprócz sody w zaparciach bardzo ważne jest spożywanie regularnie dużych ilości wody. Należy pić codziennie 2-3 litry płynów.

Przy zaleganiu treści w jelitach pomocne są również niektóre zioła o działaniu przeczyszczającym, np.: