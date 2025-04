fot. Fotolia

Im cieplej, tym chętnej sięgamy po wszystko, co zimne: napoje, lody, sorbety i desery, a także drinki z dużą ilością lodu. Nagła zmiana temperatury i wychłodzona dieta może jednak zaszkodzić naszym zębom, powodując ich nadwrażliwość – ostrzegają dentyści. Jak ustrzec się przed przykrymi konsekwencjami?

Pierwsze ciepłe dni sprzyjają zmianie diety. W menu zaczynają pojawiać się mocno schłodzone napoje, lody, desery, a także kwaśne soki i owoce. Niestety nie wszystko, co przyjemne dla podniebienia, może okazać się przyjemne dla zębów. Nagła zmiana temperatury w jamie ustnej, jaką fundujemy sobie np. lodowatym napojem, może doprowadzić do szoku termicznego, na jaki wystawimy nasze zęby. Efektem tego może być nagły, przeszywający ból oraz nadwrażliwość zębów.

Skąd ten problem? Nadwrażliwość na nagłe zmiany temperatury pojawia się najczęściej, kiedy starciu ulega chroniące zęby szkliwo lub nastąpiło cofnięcie się dziąseł i odsłonięcie tzw. szyjek zębowych. Pod wpływem nagłego zimna, podrażnieniu ulegają wówczas zakończenia nerwowe. Efekt? Nagły i przeszywający całą twarz ból, przypominający porażenie prądem, który trwa nawet kilka minut.

– Taka reakcja jest sygnałem, że w jamie ustnej dzieje się coś niepokojącego. W wielu przypadkach nagły ból pod wpływem zmiany temperatury jest zwiastunem poważnych schorzeń m.in. recesji dziąseł, chorób przyzębia w tym paradontozy, choroby okluzyjnej, czyli bezwiednego zgrzytania i ścierania się zębów z powodu nieprawidłowości w stawie skroniowo-żuchwowym, może być także objawem źle założonych wypełnień. Może być także efektem przesadnego szczotkowania zębów twardym włosiem lub nadmiernego wybielania - wylicza lek. stom. Wojciech Fąferko z Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic w Katowicach.

Jak uchronić się przed przykrymi konsekwencjami? W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się paście do zębów. Część z nich posiada w swoim składzie substancje ścierne, które mogą być odpowiedzialne za podrażnienia prowadzące do nadwrażliwości, dotyczy to w dużej mierze past wybielających, zawierających np. pirofosforan sodu. W tej sytuacji należy wymienić pastę na bardziej łagodną i bogatą we fluor. Ale to nie koniec.

– Konieczna jest także zmiana w diecie. Muszą z niej zostać wyeliminowane wszystkie kwaśne potrawy i napoje, powodujące zakwaszenie jamy ustnej. Dotyczy to przede wszystkim cytrusów oraz soków na ich bazie, a także wszelkich kiszonek i kwaśnych sosów na bazie np. octu. Na czarnej liście powinny znaleźć się także słodycze, zwłaszcza te oblepiające jamę ustną, ciasta oraz cukierki. Pamiętajmy, że potrawy te dodatkowo jeszcze rozmiękczają szkliwo – mówi lek. stom. Wojciech Fąferko.

W sytuacji, kiedy „dopadnie” nas nadwrażliwość, konieczna staje się także zmiana techniki mycia zębów. W pierwszej kolejności niezbędna jest wymiana szczoteczki na taką z miękkim włosiem. Warto także myć zęby krócej niż 2 minuty i techniką pionową, nie poziomą. W wielu przypadkach konieczna jest także odpowiednia terapia w gabinecie.

– Przy każdej nadwrażliwości najważniejsze jest zdiagnozowanie jej przyczyny i odpowiednie dobranie środków zapobiegawczych. Lakierowanie zębów lub stosowanie specjalnych past lub płukanek zwalcza wyłącznie objawy, nie usuwając przyczyny. Lekarz stomatolog musi dokładnie zbadać pacjenta i przede wszystkim ustalić, czy źródłem problemu nie jest choroba okluzyjna, mogąca prowadzić do utraty zębów. Jest to poważne zaburzenie funkcji wszystkich części narządów żucia. Powoduje ono nierównowagę pomiędzy stawem skroniowo-żuchwowym, mięśniami i zębami, przyczyniając się do ich destrukcji. Przyczyną mogą być też niewłaściwe założone wypełnienia lub choroby przyzębia. W tym przypadku również potrzebna będzie profesjonalna pomoc ze strony stomatologa – przestrzega specjalista.

