Probiotyki, czyli czy wierzyć jogurtom

Nie ma miesiąca, żeby na rynku nie pojawił się nowy super produkt pełny probiotycznych bakterii, mających ratować nasze zdrowie, odporność i samopoczucie przed wszelkimi niebezpieczeństwami – jogurty, napoje mleczne, soki, sery a nawet pigułki, wszystko pełne cudotwórczych mikrobów.

Znaczenia probiotyków dla naszego organizmu jest ogromne – stan równowagi, jaki zapewnia nam obecność milionów tych mikroorganizmów to podstawa ochrony przed bakteriami chorobotwórczymi. A każdy wie, że dzisiejsze życie z całym zanieczyszczeniem środowiska, nadużyciem substancji chemicznych i leków, śmieciowym jedzeniem to prosta ścieżka, aby wykoleić każdą naturalną

równowagę. Dlatego też tak chętnie tłumaczy się wszelkie powszechne dolegliwości - od wzdęć i alergii, po wrzody żołądka, a nawet nowotwory, zaburzeniami równowagi biologicznej.

Probiotyki w stanie naturalnym występują jednak w niewielu pokarmach, stąd też coraz chętniej producenci nabiału dodają je sztucznie do swoich wyrobów, aby zyskać kilka punktów przewagi w skali modnej ostatnio zdrowotności. Czy rzeczywiście możemy ufać tym wszystkim marketingowym hasłom? Przede wszystkim należy oczywiści sprawdzać etykiety, czyli to co rzeczywiście kupujemy.

Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium bifidum oraz Bifdobacterium longum to faktycznie wspaniali sprzymierzeńcy naszego układu odpornościowego. Zapobiegają przeziębieniom, ale również pomagają pozbyć się przykrych wzdęć, będących często jednym z objawów zespołu nadwrażliwego jelita.

Lactobacillus casei, w świetle najnowszych badań, to broń wielozadaniowa: od poprawy odporności po redukcję bakterii odpowiedzialnych za wrzody żołądka, zaparcia i nadkwasotę. Działanie to jest zauważalne jednak tylko w przypadku codziennego spożycia!

Bifidus ActiRegularis, zawarte m.in. w dostępnej na rynku Activii Danone, z kolei przyspieszają proces przemiany materii i również pomagają przy dokuczających często wzdęciach.

Nie ufajmy markom, które reklamują się wyłącznie jako “zawierające probiotyki”. Na opakowaniu powinny być wyraźnie wymienione szczepy bakterii – określenie „żywe” jest również mylące, bo są setki bakterii powstających przy fermentacji mleka, które nie posiadają właściwości zdrowotnych.

Dawka, która naprawdę jest w stanie poprawić stan naszej wewnętrznej flory to około 5 do 10 miliardów żywych bakterii dziennie – przedawkowanie nie jest groźne, więc nie odmawiajmy sobie sprawdzonego jogurtu na śniadanie czy deser!

Agata Chabierska