Półpasiec wywołuje wirus Herpesvirus varicella zoster, ten sam, który jest sprawcą ospy wietrznej. Po przechorowaniu ospy przechodzi on w tzw. stan uśpienia w zwojach nerwów czuciowych i czeka, by ponownie zaatakować. Najczęściej dochodzi do tego w momentach wyczerpania organizmu. Dlatego półpaścowi sprzyjają przedłużające się infekcje, przemęczenie itp. Objawy tego schorzenia na początku są mało charakterystyczne. Chory słabo się czuje, może mieć niewielką gorączkę, skarżyć się na bóle gardła. Dopiero gdy wirus na dobre się uaktywni, pojawiają się sygnały, które jednoznacznie wskazują na półpasiec. Są to:

silna przeczulica skóry wzdłuż nerwu,

rumień wzdłuż zaatakowanego nerwu,

pęcherzyki wypełnione płynem surowiczym.

Niestety nie ma leku, który szybko rozprawiłby się z chorobą. Można tylko wspomagać organizm, by pokonał wirusa i łagodzić objawy półpaśca. Oto najskuteczniejsze sposoby:

1. Na ból – niezawodne są leki

To jeden z najbardziej męczących objawy półpaśca. W walce z nim sprawdzają się przede wszystkim leki przeciwbólowe. Lekarze zwykle polecają preparaty dostępne bez recepty, m.in. zawierające paracetamol, naproxen lub ibuprofen, a także zażywanie witamin z grupy B (regenerują nerwy). Uwaga! Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż miesiąc po ustąpieniu innych objawów półpaśca, prawdopodobnie doszło do rozwoju tzw. neuralgii. Z tego rodzaju bólem nie ma żartów. Leczeniem go powinien zająć się specjalista, dlatego domagaj się od lekarza prowadzącego skierowania do poradni leczenia bólu. W walce z neuralgią stosuje się leki przeciwdepresyjne, opioidy, plastry z lidokainą. Wdraża się również fizykoterapię (m.in. elektrostymulację nerwów TENS oraz metodę PENS, czyli śródskórną elektrostymulację nerwów).

2. Na wysypkę – na pewno nie puder...

Świąd, który czujemy pochodzi z nerwu, a nie ze skóry, dlatego drapanie na pewno nie pomoże, a może zaszkodzić - pęknięty pęcherzyk to idealne środowisko dla bakterii. Nie zaleca się również stosowania pudru w płynie i innych papek, ponieważ zasychając, wywołują ból i tylko pogarszają sprawę. Można natomiast smarować się gencjaną, która działa odkażająco i lekko znieczulająco. Jeśli pęcherzyki są w miejscu, które podrażniane jest przez ubranie, możesz zasłonić je jałowym opatrunkiem.

3. Zmęczenie pokonasz, wzmacniając się

Niektórych półpasiec dosłownie zwala z nóg. Inni jednak mimo choroby funkcjonują całkiem nieźle. To błąd! Półpasiec to poważna choroba i nie lada wyzwanie dla układu odpornościowego. Dlatego nie wolno się przemęczać. Konieczne jest zwolnienie lekarskie (minimum 2 tygodnie) i odpoczynek. Staraj się jak najwięcej polegiwać, jedz dużo wywarów warzywnych z dodatkiem chudego mięsa, pij co najmniej 2 litry wody na dobę. Dzięki temu samopoczucie będzie lepsze, a choroba szybkiej się skończy.

4. Gorączkę obniżą leki i zioła

W walce z nią sprawdzą się leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. z ibuprofenem) i paracetamol. Dodatkowo warto popijać napar lipowy, najlepiej z dodatkiem soku z malin (działa napotnie).

5. Wrażliwość na dotyk traktuj z delikatnością

Przeczulica to jeden z najbardziej dotkliwych objawów półpaśca i niestety, najtrudniejszy do zwalczenia. Zwykle mija samoistnie, gdy choroba ustąpi. Aby to przyspieszyć, warto stosować leki z acyklowirem. Dodatkowo możesz na bolące miejsca przykładać chłodne kompresy, ale pod warunkiem, że nie występuje tam wysypka.

