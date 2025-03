Półpasiec jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez reaktywowanego wirusa ospy wietrznej i półpaśca Varicella zoster virus (VZV). Na ogół występuje u dorosłych (szczególnie z obniżoną odpornością i po 50 roku życia), ale zdarza się, że chorują na półpasiec dzieci. Dowiedz się, jak przebiega u nich choroba oraz jakie powikłania może powodować i jak im zapobiec.

Spis treści:

Półpasiec u dzieci występuje rzadko. Objawia się bolesną wysypką. Jeśli półpasiec rozwinie się u dziecka, to jego przebieg jest zazwyczaj łagodniejszy niż u osoby dorosłej. Mniejsze jest też ryzyko powikłań. Po zachorowaniu na ospę wietrzną wirus pozostaje ukryty w zwojach nerwowych. Po pewnym czasie, nawet po latach, może się uaktywnić i wywołać bolesną wysypkę. Zdarza się to zwykle w okresie obniżonej odporności.

Objawy półpaśca u dzieci mogą być nieco inne niż objawy półpaśca u osób dorosłych. U najmłodszych choroba zwykle przebiega nieco łagodniej.

Objawy półpaśca u dziecka utrzymują się zwykle do 2-4 tygodni. Jednak przebieg choroby może być nieco inny u każdego dziecka, uzależnione to jest od jego wieku i stanu zdrowia.

Wysypka przy półpaścu u dzieci ma początkowo postać czerwonych plamek po jednej stronie ciała: twarzy, tułowia lub na jednej kończynie. Następnie tworzą się pęcherze wypełnione płynem surowiczym. Z czasem przysychają i robią się na nich strupki. Chorobę należy skonsultować z lekarzem. To on ostatecznie stawia diagnozę.

Półpasiec może rozwinąć się u dzieci, które w przeszłości chorowały na ospę wietrzną. Wirus ospy na zawsze pozostaje w organizmie i w momencie spadku odporności może uaktywnić się, powodując właśnie półpasiec. Statystycznie częściej choroba dotyka te maluchy, które na ospę wietrzną chorowały we wczesnym okresie niemowlęctwa (np. złapały ją w czasie porodu od mamy, która przechodziła półpasiec w ciąży). Czynnikiem, który może doprowadzić do półpaśca u dzieci, zwykle są niedobory odporności (np. w przebiegu niektórych nowotworów). Przenosi się drogą kropelkową, wystarczy przebywać w towarzystwie chorego, który np. kaszle, żeby się zarazić.

Tak, istnieje możliwość zachorowania na półpasiec przez dziecko zaszczepione przeciwko ospie wietrznej, ale takie przypadki są rzadkie. W medycznym czasopiśmie Pediatric Reports opisano przypadek 7-letniego chłopca z prawidłową odpornością, niechorującego w przeszłości na ospę wietrzną, u którego rozwinęła się wysypka półpaścowa. Według lekarzy półpasiec był w tym przypadku wywołany reaktywacją szczepionkowego szczepu wirusa ospy lub przebyciem utajonej ospy bez wyraźnych objawów. Szczepionki przeciwko ospie dostępne w Polsce zawierają żywy osłabiony szczep wirusa.

Leczenie półpaśca u dzieci polega na łagodzeniu objawów. Stosuje się maści łagodzące świąd i leki przeciwbólowe - głównie paracetamol (ibuprofen może powodować powikłania skórne w przebiegu półpaśca i ospy wietrznej). W niektórych przypadkach lekarz może zdecydować o podaniu dziecku leku przeciwwirusowego zawierającego acyklowir. Pomocne są też kąpiele z nadmanganianem potasu (tak, aby woda była lekko różowa) - ma działanie odkażające, pomaga uniknąć wtórnych zakażeń i przyspiesza gojenie. Warto zadbać też o to, alby dziecko miało krótko obcięte paznokcie, aby nie rozdrapywało pęcherzy (wydłuży to proces leczenia i grozi zakażeniem). Na ból pomagają zimne kompresy.

Półpasiec u dzieci, jak wiele innych, potrafi zostawić po sobie ślad w organizmie. Jakie powikłania po półpaścu u dzieci mogą wystąpić?

Porozmawiaj z lekarzem, jeśli u dziecka utrzymują się objawy po ustąpieniu wysypki. Aby zapobiec powikłaniom półpaśca u dzieci, należy szczepić dziecko przeciwko ospie, dbać o higienę (zmiany na skórze powinny być suche i czyste), unikać drapania wysypki, zgłosić się do lekarza, który może przepisać lek przeciwwirusowy (jest skuteczny, gdy zostanie podany w ciągu pierwszych 72 godzin od początku objawów).