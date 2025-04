Nieważne, czy reakcje alergiczne zdarzają się raz na rok czy raz na tydzień. Musisz być czujna, bo twój układ immunologiczny reaguje zbyt silnie nawet na małą ilość substancji uczulającej. Pamiętaj też, że rodzaj alergii może się zmienić – jeśli masz pokrzywkę na skórze, w przyszłości możesz mieć katar sienny lub astmę. Dlatego powinnaś wyeliminować z otoczenia to, co cię uczula.

Roztocza

1. Wyrzuć z mieszkania wszystkie przedmioty, które mogą być siedliskiem kurzu – dywan, kilim, zasłony z aksamitu, bibeloty. Książki przechowuj na oszklonych półkach.

2. Kup pościel z tworzyw sztucznych i koc z polaru lub anilany. Jest już w sprzedaży pościel i bielizna pościelowa dla alergików.

3. Pierz jak najczęściej i płucz wszystko dokładnie.

4. Nie wietrz mieszkania przed snem – wówczas jest największe stężenie roztoczy.

5. Jeśli twoje dziecko ma alergię, wyrzuć pluszowe zabawki. Ulubioną przytulankę malucha co miesiąc wkładaj na kilka godzin do zamrażalnika (to niszczy roztocza).

6. W łazience i kuchni zainstaluj wentylatory – zapewnią wymianę powietrza.

7. Jeśli wyjeżdżasz nad jeziora, wynajmuj kwatery w odległości co najmniej 200 m od wody (im bliżej jeziora, tym więcej roztoczy w domu).

Pyłki traw i drzew

8. Unikaj spacerów po łąkach, lesie i wśród zbóż.

9. Nie susz prania na balkonie – pyłki przylgną do ubrań i pozostaną w nich po wysuszeniu.

10. Gdy wstawiasz nowe okna, zadbaj o wywietrzniki. Superszczelne okna powodują zwiększenie ilości alergenów w mieszkaniu.

11. Jeśli pracujesz w pomieszczeniu z klimatyzacją, wstaw nawilżacz powietrza. Nawilżona błona śluzowa dróg oddechowych ma większą odporność na alergeny.

12. Wyjeżdżaj na urlop nad morze albo w góry (powyżej 700 m n.p.m.). Górskie i nadmorskie powietrze zawiera najmniej alergenów.

13. Jeśli niedaleko jest łąka lub las, nie śpij przy otwartym oknie (4.00 rano to czas największego pylenia).

14. Przy zakupie nowego auta zadbaj, by było wyposażone w specjalne filtry przeciwalergiczne.

Zwierzęta

15. Unikaj starych mebli, które mogą być siedliskiem korników i owadów. Białko zwierzęce silnie uczula!

16. Jeśli masz alergię na sierść zwierzęcą, oddaj znajomym psa, kota, papugę czy chomika, możesz za to kupić sobie żółwia lub jaszczurkę.

Zarodniki grzybów pleśniowych

17. Usuń doniczki z rozwijającą się w ziemi pleśnią (wyczujesz ją po zapachu).

18. Wyrzuć z domu fikusy (w ich soku znajduje się lateks).

19. Nie decyduj się na kupno akwarium (siedlisko pleśni, uczula także karma dla rybek).

20. Jeśli na ścianie jest grzyb, koniecznie usuń go i zaimpregnuj ścianę środkiem przeciwgrzybiczym.

Substancje chemiczne, zapachy

21. Gdy sprzątasz mieszkanie, używaj jak najmniej chemikaliów. Kurz wycieraj w specjalnej maseczce (możesz uszyć ją ze zwykłej gazy).

22. Nie trzymaj resztek jedzenia, a żywność przechowuj w zakręconych słoikach.

23. Unikaj pomieszczeń zadymionych i kontaktu z dymem z cygara, fajki lub świec.

24. Gdy zapisujesz się na basen, wybierz taki, w którym woda jest ozonowana (nie chlorowana).

25. Jeśli remontujesz mieszkanie, stosuj wyłącznie bezpieczne farby i lakiery, opatrzone etykietą „ekologiczne”.

Jedzenie

26. Kupuj żywność zawierającą jak najmniej środków konserwujących (uczula głównie benzoesan sodu).

27. Kupuj napoje w szklanych butelkach, które dają większą gwarancję bezpieczeństwa.

28. W restauracji unikaj potraw smażonych w głębokim tłuszczu. Używa się go wielokrotnie i nie wiesz, czy wcześniej nie smażono w nim czegoś, na co jesteś uczulona.

29. Unikaj słodzików, a zwłaszcza aspartamu, który może wywoływać reakcje alergiczne, np. puchnięcie dłoni, stóp, powiek i warg.

30. Zamiast jajek kurzych jedz jajka przepiórcze.

Kosmetyki

31. Jeśli kichasz, wąchając perfumy w sklepie, nie kupuj ich.

32. Uważaj na kremy. Kupuj je tylko w aptece i sprawdzaj, czy mają etykietkę „hipoalergiczne”.

33. Sprawdzaj skład kosmetyków – to, że są ziołowe, wcale nie oznacza, że są bezpieczne dla alergików. Natura też może uczulać (zwłaszcza zioła, np. melisa).

Owady

34. Jeśli jedziesz do lasu lub w inne miejsce, gdzie możesz zostać ukłuta przez pszczołę lub szerszenia, zaopatrz się w zestaw przeciwwstrząsowy – strzykawkę i ampułkę z preparatem odczulającym (kupisz w aptece bez recepty). Noś go zawsze przy sobie. Unikaj żółtych ubrań (przyciągają owady).

35. Zaszczep się przeciw jadowi os. Ich ukąszenie może być groźne dla życia.

36. Uważaj na biedronki – wydzielają uczulające substancje.

37. Nie pozwól, by w twoim domu rozgościły się karaluchy (białko tych owadów uczula).

Nowoczesne terapie

Wprawdzie alergii nie można całkowicie wyleczyć, jednak nowoczesne leki przeciwhistaminowe i szczepionki dają szanse na wyeliminowanie objawów. Najnowsze leki (np. Telfast) są bezpieczne, nie wywołują otępienia, senności, suchości w ustach. Każdy rodzaj alergii wymaga innej terapii.

Zapalenie spojówek i katar alergiczny

Najważniejsze jest wykonanie testów, dzięki którym można stwierdzić, na co jesteś uczulona. Najskuteczniejszą terapią jest szczepionka, pomagają też leki łagodzące objawy, np. Zyrtec, Loratan, Claricina, krople do nosa Betadrin, Otrivin Allergy, a także kropelki do oczu Polcrom. Warto też kupić Terapy R – urządzenie do oczyszczania powietrza z pyłków traw i roztoczy. Aparat usuwa 95 proc. alergenów.

Astma

Lekarz może skierować na badania spirometryczne lub test nadreaktywności oskrzeli. Trzeba też poddać się testom. Skutecznym leczeniem jest odczulanie, stosuje się także same leki przeciwhistaminowe, które łagodzą katar alergiczny, oraz kortykosteroidy (w sprayu do inhalacji). Najlepszą ochronę przed atakami zapewnia nowe, skojarzone leczenie astmy. Lek rozkurczający i przeciwzapalny (beta-2 mimetyk i kortykosteroid) znajduje się w jednym inhalatorze (do tej pory trzeba było nosić dwa).

Alergie skórne

Zgłoś się do dermatologa. W niektórych przypadkach lekarz zleca testy skórne i odczulanie szczepionką, częściej jednak zapisuje tabletki (np. Topialise) oraz kremy działające miejscowo (kortykosteroidy, środki przeciwhistaminowe, np. Loratan, Cetyryzyna), kremy niesterydowe (np. Flexiderm, Protopic). Ważna jest też pielęgnacja skóry specjalnymi kremami nawilżającymi.

Uczulenie na pokarm

O rodzaju terapii decyduje lekarz alergolog. Najważniejsze jest wyeliminowanie z diety wszystkich „podejrzanych” produktów. W okresach zaostrzenia dolegliwości pomocne są leki przeciwhistaminowe.

