Nie ma się czego wstydzić! Wszy nadal wielu osobom kojarzą się z brakiem higieny, tymczasem mogą pojawić się na głowie zarówno dziecka, jak i dorosłego. Pasożyty te wywołują chorobę - wszawicę.

Co warto wiedzieć o wszach

Po czym poznać wszawicę? Do charakterystycznych objawów należą:

swędzenie skóry głowy,

zaczerwienienie skóry na linii włosów,

drobne ranki.

Na głowie osoby z wszawicą znajdują się zarówno wszy, jak i ich jaja, czyli gnidy. Wesz głowowa ma długość 2-4 mm. Samica składa dziennie do 7 jaj. Jaja za jasnobrązowe albo prawie białe, przyczepione do włosa, wielkości główki od szpilki.

Żeby zarazić się od kogoś wszami, musimy mieć bliski kontakt z tą osobą. Dlatego najczęściej wszawica dotyczy dzieci w wieku 3-12 lat, które regularnie stykają się ciałem i głowami, pożyczają szczotki do włosów, wymieniają czapkami i pluszakami.

Preparaty na wszy

Leczenie wszawicy, żeby było skuteczne, musi objąć wszystkich członków rodziny (nawet tych, u których nie zauważono pasożytów na głowie). Bez recepty dostępnych jest wiele różnych preparatów. Mogą mieć formę szamponu, płynu czy żelu. Zobacz 7 najskuteczniejszych preparatów na wszy:

Seboradin Med, kompres

To olejowy preparat, który działa poprzez zamknięcie wszom i gnidom dopływu tlenu. Nie mogą się rozwijać i obumierają. Dodatkowo w składzie znajdują się substancje kojące podrażnienia i łagodzące swędzenie skóry.

Parasidose, kuracja lecznicza

Mechanizm działania tego produktu jest taki - dzięki specjalnemu składnikowi (biococidine) zostaje zablokowany układ oddechowy wszy, przez co następuje jej uduszenie. W przypadku gnid dochodzi do rozpuszczenia spoiwa łączącego jajo z włosami. Preparat może być używany od 3 miesiąca życia.

Hedrin, roztwór w formie płynu

Aktywne składniki preparatu pokrywają dokładnie wszy i gnidy, blokując ich funkcje życiowe. Płyn wystarczy nanieść na skórę głowy i włosy i dobrze rozprowadzić. Zostawić na 8 godzin lub na noc, następnie zmyć zwykłym szamponem. Produkt jest bezzapachowy.

Sora forte, szampon leczniczy

Można go stosować do usunięcia pasożytów oraz w celach zapobiegawczych. Nadaje się do zwalczania wszawicy u dorosłych i u dzieci powyżej 3. roku życia. Szampon należy dokładnie rozprowadzić na włosach i skórze głowy aż do uzyskania obfitej piany. Założyć jednorazowy czepek i pozostawić na głowie na 10 minut. Spłukać, a następnie wyczesać włosy dołączonym grzebieniem, aby usunąć martwe wszy i gnidy.

Pedicul Hermal, płyn

Preparat zawiera olej silikonowy, który blokuje otwory oddechowe wszy i gnid, powodując po ok. 10 minutach ich uduszenie. Płyn zmniejsza przyczepność gnid do włosów, dzięki czemu dają się one łatwo wyczesać. Do produktu dołączony jest grzebień.

Nyda express, preparat

Preparat eliminuje zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy oraz jaja. Roztwór zatyka układ oddechowy pasożytów, doprowadzając do ich uduszenia. Jest dobrze tolerowany przez delikatną skórę dziecka, nie podrażniając jej. Wystarczy jedna aplikacja.

Nitolic Prevent Plus, spray

To preparat chroniący przed wszawicą, ale nie eliminujący jej. Nadaje się do codziennego używania na włosy, skórę głowy, a także na ubrania, gdy istnieje ryzyko zagrożenia wszawicą. Nie tłuści i nie zostawia plam.

