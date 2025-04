Kiedy zaczyna się gorączka?

Podwyższona temperatura jest naturalną reakcją obronną organizmu na szeroko pojęte stany zapalne. Prostymi słowami mówiąc – gorączka oznacza, że organizm się broni i walczy z czymś, co go zaatakowało. Mogą to być bakterie lub wirusy.

Jak rozpoznać, że dziecko ma gorączkę?

Podwyższona ciepłota ciała osłabia organizm. Dziecko ma mniej energii, jest senne i marudne, pojawiają się rumieńce na twarzy. Jeśli dziecko już umie mówić, narzeka na zimno, dreszcze bóle głowy i mięśni. Są to niezawodne sygnały, że należy zmierzyć temperaturę.

Jeśli temperatura wynosi pomiędzy 37 a 38 stopni mówimy o stanie podgorączkowym. Nie jest on niebezpieczny. Można malca posłać do łóżka, ale nie jest to niezbędne. Ważne jednak jest, żeby obserwować dziecko, czy nie ma innych dodatkowych objawów (np. przy ospie pojawia się wysypka), po kilku godzinach ponownie sprawdzić temperaturę oraz dopilnować, by dziecko dużo piło.

Przy stanach podgorączkowych i gorączce człowiek więcej się poci – musi więc uzupełniać płyny. Pamiętajmy jednak, że dopóki temperatura nie rośnie nie ma potrzeby do paniki, podawania leków na jej obniżenie czy wizyty u lekarza. Gorączka zaczyna się, gdy temperatura przekracza 38 stopni.

Co robić?

Gdy temperatura przekracza 38 stopni warto sięgnąć po pomoc do apteczki. Najmłodszym podaje się preparaty zawierające paracetamol lub ibuprofen w dawkach dostosowanych do ich masy ciała. Tabletki zaczynają działać już po około 30 – 60 minutach i ich działanie utrzymuje się około 4 godziny. Po tym należy podać kolejna dawkę.

Dla małych dzieci często zalecane są czopki – działają szybciej i nie mają wpływu na układ pokarmowy. Należy pamiętać, aby temperaturę obniżać systematycznie. Nie wolno dopuścić do nagłych skoków temperatury. Nagła poprawa samopoczucia dziecka nie oznacza zażegnania problemu. Często poprawa jest chwilowa, a wieczorem gorączka powraca.

Dzieciom poniżej 12. roku życia nie wolno podawać salicylanów (czyli aspiryny, polopiryny itp.) - mogą one bowiem wywołać bardzo niebezpieczny zespól Reye'a.

Aby obniżyć temperaturę można stosować również naturalne, tradycyjne metody. Należą do nich okłady z chłodnej wody na czoło i klatkę piersiową, kąpiel w wodzie o temperaturze niższej o 2 stopnie od temperatury ciała. Jeśli to nie pomaga i temperatura nie spada konieczna będzie wizyta u lekarza. Spotkanie ze specjalistą zaleca się również, gdy gorączka utrzymuje się bez przerwy przez co najmniej 3 doby.

Dzieci chorują i nie ma na to rady. Kiedy jednak pojawia się gorączka nie panikuj, tylko pamiętaj:

gorączka zaczyna się, kiedy temperatura przekracza 38 stopni;

temperaturę trzeba sprawdzać dwa razy dziennie – rano i popołudniu;

przy gorączce organizm jest osłabiony, dlatego dziecko musi zostać w łóżku i wypoczywać;

obserwuj, czy nie występują inne objawy, które mogą być oznaka choroby;

