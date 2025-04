Owsiki wywołują częstą szczególnie wśród przedszkolaków owsicę, chorobę, której towarzyszy przede wszystkim uporczywe swędzenie w okolicy odbytu. Niekiedy wystarczy przybicie piątki z kolegą, który właśnie wyszedł z toalety lub zabawa w piaskownicy, w której bawią się też inne dzieci, by zarazić się tą chorobą. Jeśli potem maluch weźmie rękę do buzi, jest spore ryzyko, że do jego układu pokarmowego trafią również owsiki. Niestety owsica nie jest zarezerwowana tylko dla najmłodszych. Mogą na nią chorować również dorośli. Sprawdź, na jakie objawy warto zwrócić uwagę i jak skutecznie pozbyć się owsików.

Owsik ludzki - portret pamięciowy

Owsik ludzki to pasożyt z grupy nicieni. Jest biały i ma ok. 1 cm długości i 4 mm szerokości. Bytuje w ludzkim jelicie grubym, wyrostku robaczkowym i końcowym odcinku jelita cienkiego. Żywi się treścią jelitową. Samica wędruje w dół jelita grubego aż do odbytu i tam na skórze składa jajeczka. Stamtąd mogą one trafić już wszędzie - z powrotem do układu pokarmowego danego nosiciela (gdy dziecko podrapie się i dotknie dłonią ust), mogą spaść na piżamę, pościel, osiąść na firankach meblach i z powietrzem dostać się do organizmu innej osoby.

Owsiki - objawy

Pierwszym objawem owsików u dziecka jest swędzenie skóry w okolicy krocza. Najbardziej dokucza ono nocą, bo właśnie wtedy samica owsika składa jaja w okolicy odbytu. Dziecko budzi się w nocy, popłakuje. Ma kłopoty z zasypianiem. Niektóre maluchy zaczynają w nocy zgrzytać zębami, inne boli głowa, brzuszek, mają cienie pod oczami. Czasami kwestia rozpoznania owsików jest prosta - w stolcu widoczne są białe robaczki.

Owsiki leczenie

Leczenie owsików polega na stosowaniu leków antypasożytniczych. Preparaty te najlepiej przyjmować po wykonaniu badań diagnostycznych w kierunku owsików (chyba że objawy choroby są jednoznaczne). Terapia jest krótka, ale trzeba ją powtarzać. Powinni się jej poddać wszyscy domownicy. Konieczne jest też wypranie pościeli, piżam, koców itp., bo inaczej leczenie nie będzie miało sensu - jajeczka wnikną z powrotem do organizmu i problem powróci.

Leki na owsiki bez recepty

Od 1 marca 2017 r. leki na owsiki zawierający antypasożytniczy pyrentel można kupić bez recepty. Jego koszt to ok. 8 zł.

Domowe sposoby na owsiki

Domowe sposoby na owsiki są najskuteczniejsze, gdy połączymy je z leczeniem farmakologicznym. Zwykle zaleca się:

