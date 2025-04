Każda z nas dba, żeby jej biust był piękny. Warto jednak zatroszczyć się też o jego zdrowie i reagować, gdy pojawią się niepokojące objawy. Jednym z nich jest ból piersi, który może świadczyć o zmianach w gruczołach piersiowych – zwykle niegroźnych, czasem jednak wymagających pogłębionej diagnostyki. Oto 8 możliwych powodów.

Ból piersi:

Jednym z objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego są bolące, obrzmiałe i wrażliwe na dotyk piersi. Można wyczuć zgrubienia tkanki gruczołowej sutka, a brodawki bywają twarde. Przykre objawy ustępują wraz z pojawieniem się miesiączki, powracają w drugiej połowie cyklu miesiączkowego.

Pomóc może dieta z ograniczeniem soli, kawy i czekolady. Czasem ból łagodzą chłodne okłady i leki ziołowe.

Duże zmiany powodują ból promieniujący do pachy. Niewielkie są jedynie wyczuwalne pod palcami jako małe, twarde guzki. Przy dotyku są gładkie i można je swobodnie przesuwać między palcami. Pojawiają się zazwyczaj między 30. a 50. rokiem życia. Aby rozpoznać torbiel, trzeba wykonać USG i zazwyczaj biopsję cienkoigłową.

Ból piersi w ciąży pojawia się już około 5 tygodnia. Piersi stają się obrzmiałe i wrażliwe na dotyk. Zdarza się, że po porodzie kobiety cierpią na zapalenie gruczołów mlecznych. Z powodu zatkanych kanalików pierś najpierw puchnie, potem staje się zaczerwieniona i wrażliwa na dotyk.

W bólach ciążowych pomocne są chłodne okłady i naprzemienne natryski (ciepły – chłodny). W przypadku kłopotów połogowych ulgę przynosi przystawianie dziecka do piersi (mimo bólu). Doskonałe są też okłady z liści kapusty.

Charakterystyczny jest ból piersi, któremu towarzyszą obrzmienie, twardość oraz gruczolistość (zgrubienia w piersiach). Ból wywołany mastopatią zazwyczaj ustępuje jednocześnie z rozpoczęciem miesiączki, potem niemal natychmiast powraca.

Przyczyną mastopatii zwykle są zaburzenia hormonalne. Zmiany zwykle pojawiają się między 30. a 40. rokiem życia, po menopauzie stopniowo zanikają. Aby je potwierdzić, konieczne jest USG, oznaczenie poziomu hormonów we krwi, niekiedy mammografia. W leczeniu stosuje się preparaty hormonalne.

Na własną rękę możesz zażywać olej z wiesiołka, bo normalizuje poziom hormonów.

Są to guzy piersi. Wykrywa się je w badaniu USG i zawsze potwierdza przeprowadzając biopsję, która ostatecznie wskazuje, że zmiana jest gruczolako-włókniakiem.

Dość rzadko powodują ból – tylko w przypadku nagłego rozrostu, w wyniku którego dochodzi do wylewu w obrębie guza. Zmiany przeważnie się usuwa. Jedynie małe gruczolako-włókniaki można pozostawić do obserwacji. Doraźnie, gdy pojawi się ból, pomaga schładzanie chorej piersi.

Dolegliwości mogą mieć przyczyny bardzo prozaiczne, np. uraz wywołany mocnym naciskiem pasów bezpieczeństwa w samochodzie w czasie hamowania. Bóle piersi nękają też kobiety, które noszą źle dobrane staniki (np. ze zbyt małymi miseczkami).

Jeśli masz kłopot z doborem biustonosza, poradź się brafiterki. A jeśli kupujesz go samodzielnie, pamiętaj, by zmierzyć obwód pod biustem oraz w biuście na wysokości brodawek. W miseczkach powinno być 1–2 cm luzu, bo piersi w ciągu miesiąca nabrzmiewają, zmieniają kształt, natomiast pod biustem stanik powinien przylegać do ciała, ale nie może wrzynać się w nie. Należy uważać na biustonosze z fiszbinami, które mogą zbyt uciskać piersi i powodować ból.

Ból piersi spowodowany rakiem pojawia się zazwyczaj dopiero, gdy guzek przeważnie osiąga wielkość powyżej 1 centymetra i jest wyczuwalny przez kobietę podczas samobadania piersi. Może być umiejscowiony na obszarze całej piersi, także w obrębie sutka czy w okolicy dołu pachowego. Ma nieregularny kształt i nie daje się przesunąć palcami pod skórą.

W takiej sytuacji ważna jest szybka diagnoza. Dlatego po wyczuciu każdej zmiany w piersi bezwzględnie trzeba skonsultować się z lekarzem. W zdecydowanej większości przypadków choroba jest wyleczalna. Konieczna jest operacja, a w przypadku nowotworu złośliwego operacja i chemio-radioterapia.

Każda kobieta powinna pamiętać o profilaktyce raka piersi, która powinna obejmować przede wszystkim regularne badania, czyli od 25. roku życia raz w roku obowiązkowo wykonywać badanie USG, a po 50. roku życia – mammografię. Poza tym co miesiąc, pod koniec miesiączki lub za raz po miesiączce, kobieta powinna wykonywać samobadanie piersi. Jeśli będzie je wykonywać regularnie, będzie w stanie wychwycić każdą niepokojącą zmianę – przestrzega doktor Tomasz Basta, ginekolog z krakowskiej Intima Clinic.

W przypadku raka piersi istotne są także kwestie genetyczne – na tę chorobę powinny być szczególnie uczulone te panie, które miały lub mają w rodzinie mamy, babcie czy ciocie chorujące właśnie na ten nowotwór w przeszłości.

Bardzo ważne jest również to, aby sprawdzić, czy w najbliższej rodzinie kobiety chorowały na raka piersi. Jeżeli tak, to istnieje ryzyko obciążenia genetycznego. Wówczas należy zrobić badania genetyczne BRCA1 i BRCA2, aby potwierdzić lub wykluczyć mutację genów odpowiedzialnych za powstawanie nie tylko raka piersi, ale również jajników – dodaje doktor Basta.

Podczas przyjmowania tabletek lub stosowania plastrów antykoncepcyjnych zdarza się, że piersi są bardziej wrażliwe i mogą boleć. Wynika to z powiększenia gruczołów, na które oddziaływają hormony zawarte w środkach antykoncepcyjnych. Ból ustępuje po odstawieniu tabletek lub zmianie na inny rodzaj.

