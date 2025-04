Na całym świecie dziesiąty miesiąc roku powiewa różowymi wstążkami. To symbol cierpienia, niebezpieczeństwa, ale i nadziei – bo o raku piersi mówimy po to, aby przestrzegać zawczasu. Wtedy, gdy jeszcze naprawdę można pomóc...

Reklama

Specjalnie dla wszystkich kobiet – małych i dużych, młodych i dojrzałych, obarczonych ryzykiem i tych myślących, że im nie może się nic przydarzyć - w październiku w We-Dwoje.pl kompendium wiedzy na temat piersi. Czytajcie więc, czytajcie po raz drugi, badajcie się i dbajcie o swoje kobiece skarby – bo mamy je tylko dwa na całe życie!

Inne linki:

Rak piersi

Guzek w piersi

Z rakiem piersi można normalnie żyć

Badanie piersi

Ćwiczenia dla piersi

Jeszcze o piersiach

Zrozumieć raka piersi - co to jest rak ?

Zrozumieć raka piersi - wczesne wykrywanie skrining

Pięć technik samoobrony przed rakiem piersi

Pamiętaj o mammografii

Rezonans magnetyczny - najdokladniejsza metoda wykrywania nowotworu

Październik to piękny, jesienny miesiąc. Równie piękny jak każda kobieta, bez względu na wiek, osobowość, styl, pochodzenie, status społeczny... Nic więc dziwnego, że nastrojową porę roku, powiązano z wyjątkowością kobiet i ich zdrowiem. Jak co roku, w dziesiątym miesiącu, uświadamiany jest problem raka piersi i istoty badań diagnostycznych. Organizowane są pogadanki, konferencje, biegi solidarności, marsze i inne podobne akcje.

24. września bieżącego roku, odbył się już 14. Marsz Różowej Wstążki, co miało miejsce w

Warszawie. Była to manifestacja wsparcia dla kobiet zmagających się z rakiem piersi i trudami

terapii oraz wezwanie do profilaktyki choroby. W specjalnie przygotowanym Różowym

Miasteczku Avon, można było skorzystać z warsztatów samodzielnego badania piersi, darmowej

mammografii i USG piersi. Ambasadorkami akcji w tym roku były: siostry Młynarskie – Agata i

Paulina, siostry Przybysz – Natalia i Paulina oraz siostry Krupa – Joanna i Marta. Marsz Różowej

Wstążki oraz Miesiąc Walki z Rakiem Piersi i Dzień Walki z Rakiem Piersi (17 października) – to

bardzo ważne wydarzenia. Bezcenna edukacja, której nigdy za wiele. Edukacja z zakresu chorób piersi, zwłaszcza nowotworowych jest niezbędna w naszym kraju. Niepokoją bowiem statystyki, mówiące, że z nowotworami piersi walczy 15 000 kobiet w różnym wieku! Każdego roku diagnozuje się ich 12 000, z czego prawie połowa, bo 5000, to przypadki śmiertelne...

[CMS_PAGE_BREAK:Przykładowe działania związane z profilaktyką raka piersi]



Przykładowe działania związane z profilaktyką raka piersi

AVON Kontra Rak Piersi

Od wielu lat producent kosmetyków AVON Cosmetics Polska wspiera działalność profilaktyczną

w zakresie raka piersi. Bierze czynny udział w organizacji Marszów Różowej Wstążki,

identyfikowaniu gabinetów ginekologicznych przyjaznych kobiecie, o wysokim standardzie, tzw.

Gabinety z Różową Wstążką oraz organizowaniu Akcji Adam, o której będzie mowa później.

Ponadto pewna część kosmetyków producenta została oznaczona różową wstążką, a dochód z ich sprzedaży jest przekazywany w całości na realizację celów Wielkiej Kampanii Życia. Do lutego 2010 roku, przekazano ponad 14 000 000 zł na działalność profilaktyczną.

Szersze informacje o Wielkiej Kampanii Życia – AVON Kontra Rak Piersi http://

www.wielkakampaniazycia.pl/

Akcja „Adam – Mężczyźni Kontra Rak Piersi”

To unikatowa akcja zachęcająca mężczyzn do dbałości o swoje partnerki, matki, babcie, ciocie,

siostry, kuzynki, przyjaciółki... Siłę przebicia mężczyzn warto wykorzystać. Panowie winni

inspirować kobiety do podejmowania działań na rzecz swojego zdrowia.

Akcja otrzymała „kryptonim” Adam z uwagi na znaczenie imienia i jego symbolikę. Adam był

pierwszym mężczyzną, partnerem, ojcem, dziadkiem i wreszcie opiekunem.

W ramach Wielkiej Kampanii Życia i Akcji Adam, Tomasz Ossoliński zaprojektował wyjątkową

kolekcję Adam, która będzie licytowana.

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”

Jej celem jest działalność na rzecz Kobiet z rakiem piersi. Koordynuje funkcjonowanie klubów i

stowarzyszeń zrzeszających kobiety po leczeniu raka piersi w całej Polsce. Organizuje szkolenia

dla profesjonalistów, liderek i ochotniczek. Daje wsparcie psychiczne i wieloraką pomoc kobietom

po chorobie oraz je reprezentuje. Więcej o działalności „Amazonek” znajduje się na stronie:

www.amazonkifederacja.pl

Masz obsesję na punkcie perfekcyjności?

W czerwcu, w Singapurze zaprezentowano dość ciekawy sposób perswazji sztuką. Zazwyczaj to co jest rzeczywiście istotne, przysłaniamy całym mnóstwem błahostek. Teraz ważniejsza jest zgrabna figura, ekstra uczesanie i cera wolna od niedoskonałości. Wielkie brawa dla ekipy singapurskiej Agencji DDB za pomysłowość!

Fot. www.ibelieveinadv.com



Czerwcowa akcja „Klips”

Kolejny przykład na to, że w Polsce również nie brak inwencji twórczej i pomysłów. Agencja Euro

RSCG Warsaw przygotowała dla „Amazonek” akcję „Klips”, która została nagrodzona w dwóch

kategoriach, Brązowym i Srebrnym Lwem na Międzynarodowym Festiwalu Reklam Cannes Lions. Akcję zorganizowano w celu uświadomienia i uwydatnienia problemu raka piersi i istoty badań profilaktycznych. W tym celu każda klientka sklepu, która zakupiła bieliznę w sklepie H&M przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, podczas wychodzenia przez bramki, była w nich zatrzymywana komunikatem: „To, co człowiek przegapi, znajdzie maszyna. Wczesny sygnał ratuje życie. Umów się na mammografię”.

www.ibelieveinadv.com

Czerwcowa akcja „Klips”

Czerwcowa akcja „Klips”

Reklama

Profilaktyka raka piersi powinna być dobrze znana każdej kobiecie. Wyjątkowa dbałość o własne

zdrowie, to wyraz odpowiedzialności, nie tylko za samą siebie, ale i za bliskie osoby. Zdrowa

kobieta nie jest niczym ograniczona. Ma szanse pełnić wszelkie role i dumnie kroczyć przez

życie. Choroba może taki stan zachwiać, wpędzając dodatkowo w poczucie winy, braku sensu

i beznadziejności. Zatem nie bójmy się badać naszych piersi. Samobadanie raz w miesiącu to

minimum, które każda z nas powinna wykonywać niezależnie od wieku – w celu wyrobienia

zdrowotnego nawyku. Warto jeszcze przy każdorazowej wizycie kontrolnej poprosić lekarza o

zbadanie piersi przez niego. „Zadbane, zdrowe piersi zawsze w modzie!”