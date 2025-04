Aparat ortodontyczny to aparat na zęby, który ma za zadanie leczenie wad zgryzu i przywracanie zębom właściwego ustawienia. Możemy wybierać spośród wielu ich rodzajów. Różnią się one między sobą nie tylko wyglądem, ale też wygodą stosowania, ceną czy materiałem, z którego je wykonano. Jakie są zatem rodzaje aparatów ortodontycznych?

Aparat na zęby - na co trzeba uważać?

Aparaty ortodontyczne – ruchome i stałe



Dziś bardzo wiele osób na świecie ma założony aparat ortodontyczny – nie dziwią nas już nawet dorośli z „klamerkami” na zębach. Aparaty takie mogą nosić bowiem zarówno dzieci (aparaty ruchome są przydatne zazwyczaj pomiędzy 4. a 12. rokiem życia), jak i dorośli (którym poleca się aparaty stałe). Czym się różnią i na jak długo się je zakłada?

Aparat ruchomy zakłada się na zęby stałe, ale nie nosi się go non stop – służy nocą lub między posiłkami. Najczęściej korzystają z nich dzieci. Taki aparat możemy założyć i zdjąć w dowolnym momencie. O tym, jak długo w ciągu doby należy mieć go na zębach, decyduje lekarz, zazwyczaj jednak zakłada się go na kilkanaście godzin.

Warto wspomnieć też o aparatach typu Clear Aligner – indywidualnie projektowanych przeźroczystych nakładkach zakładanych na zęby. Je także można w każdej chwili zdjąć i ponownie założyć. Są przy tym dyskretne i mniej widoczne niż tradycyjny aparat.

Aparat stały zakłada się na cały czas leczenia – zazwyczaj trwa ono od 18 do 30 miesięcy. Mocuje się go specjalnym klejem, który chroni szkliwo zębów. Pacjent z takim aparatem musi pamiętać o regularnym odwiedzaniu ortodonty, który w miarę potrzeby reguluje aparat.

Rodzaje aparatów ortodontycznych stałych



Aparaty ortodontyczne stałe różnią się między sobą głównie zamkami, które mogą być np. metalowe (w tym wersja dla alergików) czy kosmetyczne (kryształowe, białe, szafirowe, plastikowe).

Oto niektóre z nich z wyjaśnieniem, czym się wyróżniają:

szafirowe – półprzeźroczyste lub przeźroczyste;

– półprzeźroczyste lub przeźroczyste; metalowe – wykonane ze stali nierdzewnej, jedno z najstarszych rozwiązań, ale jest na tyle skuteczny, że wciąż poleca go wielu ortodontów,

– wykonane ze stali nierdzewnej, jedno z najstarszych rozwiązań, ale jest na tyle skuteczny, że wciąż poleca go wielu ortodontów, antyalergiczne – w takich aparatach zamki nie zawierają niklu,

– w takich aparatach zamki nie zawierają niklu, ceramiczne – kolor zbliżony do odcienia zębów, bardzo wytrzymałe,

– kolor zbliżony do odcienia zębów, bardzo wytrzymałe, kompozytowo-ceramiczne – stosowane na niewielkie wady ortodontyczne.

Pamiętajmy, że jeśli nosimy aparat, powinniśmy myć zęby po każdym posiłku, najlepiej dokładnie przez kilka minut. Należy wówczas być także pod stałą kontrolą ortodonty, który będzie monitorował nasze leczenie.

Aparat na zęby w dorosłym wieku - tak czy nie?