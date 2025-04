Rok 2008 - przełomowy dla zdrowia kobiet

Pośród podsumowań minionego roku - hitów, porażek, wielkich wydarzeń, trendów w modzie - nie sposób pominąć medycyny. Kobiety w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymały sporo dobrych wiadomości!

Wszystkie panie borykające się z niepłodnością z radością przyjmą informację, że nowa technologia mrożenia embrionów umożliwiła wielu parom doczekanie się potomka! Zamrażanie zarodka powoduje, że czas na implantację jest dłuższy i nawet kobiety leczone chemioterapią mogą zostać matkami po skończeniu kuracji. Dodatkowa pozytywna wiadomość, to dane wskazujące, że dzieci poczęte in vitro z zamrożonych embrionów nie mają zwiększonego zagrożenia niską wagą urodzeniową, defektami czy innymi problemami zdrowotnymi często spotykanymi przy tradycyjnym zapładnianiu metodą in vitro.

Onkolodzy za to odkryli geny powiązane silnie z występowaniem nowotworu jelita grubego. Zidentyfikowany latem ubiegłego roku zmutowany gen KRAS pozwoli na opracowanie precyzyjnych kierunków terapii, które powoli zastępują tradycyjną chemię wedle schematu: jedno leczenie dla wszystkich. Podobne odkrycie dotyczące nowotworu piersi już zaowocowało zwiększoną wyleczalnością pacjentek!

Z kolei nowe promienie gamma zastosowane w kamerach do mammografii przyniosły zaskakujące zwiększenie skuteczności badań - technologia przetestowana już na tysiącu kobiet pozwala odkryć trzy razy więcej guzków o średnicy mniejszej niż 0,5 cm!

Również samo leczenie raka posunęło się o kilka kroków naprzód - zamiast serii naświetlań trwających zwykle do sześciu tygodni, powstała idea jednodniowej intraoperacyjnej radiacji elektronowej, którą po ośmiu latach badań ogłoszono na konferencji onkologicznej w ubiegłym roku. Pacjentki mają dostawać jednorazową dawkę nowego typu naświetlania zaraz po zabiegu usunięcia guzka piersi, co uczyni powrót do zdrowia szybszym i łatwiejszym.

Dobre wieści czekają także na pacjentki borykające się z endometriozą – zabiegi operacyjne zaczęły wykonywać roboty medyczne, podobne do tych wykorzystywanych już przy laparoskopowym wycięciu macicy. Dzięki tej technologii zabieg trwa ok. godziny, zamiast tradycyjnych 4-5 godzin, zaś pacjentka na drugi dzień może wrócić do domu. Pełny powrót do zdrowia, zamiast po miesiącach, następuje już po tygodniu od operacji!

Dobre wieści mamy również dla cierpiących na trądzik - po latach stosowania antybiotyków doustnych (tetracykliny i erytromycyny) jest nowy żel do stosowania miejscowego, który skutecznie radzi sobie z wszelkimi typami zapaleń skóry pochodzenia trądzikowego. Aczone zaakceptowany już przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków ma trafić do sklepów w pierwszej połowie 2009 r.

Kobiety z zaburzeniami seksualnymi dostały w końcu swoją viagrę – LibiGel oparty na testosteronie ma pomóc paniom osiągać regularną satysfakcję z kontaktów intymnych. Na końcowy produkt trzeba jeszcze poczekać, ale badania testowe dają wspaniałe rezultaty: pacjentki zaobserwowały wzrost przyjemności z seksu o prawie 240%!

Na arenie ziół bohaterem roku 2008 jest pluskwica groniasta, która w testach klinicznych powstrzymuje namnażanie się komórek niektórych rodzajów nowotworu piersi! Dokładne badania jeszcze trwają i potrzeba czasu, aby zweryfikować faktyczną przydatność medyczną rośliny, ale już dawniej przypisywano jej właściwości łagodzące syndromy menopauzy oraz regulujące gospodarkę hormonalną kobiety. Spory powód do optymizmu!

Wreszcie, panie zyskały również kolejny przekonywujący powód, aby jeść czekoladę - oprócz wysokiej zawartości antyutleniaczy chroniących nas przed chorobami serca (trzy razy więcej niż w zielonej herbacie i dwa razy więcej niż w czerwonym winie) i dużych ilości polifenoli polepszających samopoczucie, naukowcy odkryli właśnie, że regularna konsumpcja kakao obniża ryzyko arteriosklerozy i zakrzepów, a także obniża ciśnienie krwi i… redukuje objawy PMSu! Deserowa czekolada najlepszym przyjacielem kobiety?

Agata Chabierska