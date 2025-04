Sauna jest jedyna w swym rodzaju. To fiński dorobek, który pozwolił ludziom na dość specyficzne odprężenie i stymulowanie organizmu. Sauna taką kojarzymy z wysokimi temperaturami, poceniem się, ciężkim oddechem... Tymczasem stworzono jakiś czas temu substytut sauny – mianowicie „saunę” na podczerwień – po to by zadowolić i tych, którym klasyczna sauna jest przeciwwskazana.

Co to jest sauna na podczerwień i jak działa?

Sauna na podczerwień, to sauna w której zamiast pary i gorącego powietrza, zastosowano promieniowanie podczerwone. Jest to rodzaj promieniowania cieplnego, które może penetrować w głąb ciała i jest łatwo wchłaniane przez komórki organizmu. Nie powoduje takiego dyskomfortu jak ciężkość oddychania i intensywne pocenie. Z sauny korzysta się raz lub dwa w tygodniu.

Jej główne zalety, to:

ogrzewanie ciała

rozszerzenie naczyń krwionośnych (poprawa krążenia krwi i metabolizmu)

zwiększenie pojemności serca i przyspieszenie jego pracy

opalenie skóry

oczyszczanie skóry, tkanki podskórnej i całego organizmu

opóźnianie procesu starzenia się skóry

zmniejszanie widoczności cellulitu

dłuższe przebywanie w saunie, bez skutków ubocznych

niższa temperatura (około 60 stopni Celsjusza)

duży udział w spalaniu kalorii

działanie odprężające i relaksujące

Lecznicze promieniowanie

W niektórych krajach, zaleca się korzystanie ze sauny na podczerwień, przy terapii pewnych schorzeń i urazów. Ku zadowoleniu jej użytkowników, przynosi pozytywne efekty. Na kąpiele w promieniach warto się zdecydować w przypadku:

bólów, kurczów i napięć mięśniowych

bólów kręgosłupa

stłuczeń, zwichnięć i złamań

szoku pourazowego

chorób reumatologicznych

problemów z krążeniem skórnym

bolesnych miesiączek

przeforsowania się podczas treningu fizycznego

zmęczenia psychicznego (stres) i obniżenia nastroju

Komu odradza się przebywanie w promieniach podczerwonych?

Istnieją jednak stany, w których nie wolno korzystać z dobrodziejstw sauny na podczerwień. Są to przede wszystkim:

otwarte rany, zakażenia skóry, oparzenia słoneczne,

choroby narządu wzroku, choroba alkoholowa i stan po jego spożyciu

schorzenia przebiegające z wahaniem temperatury ciała

choroby nowotworowe i zakaźne

Ponadto, powinny z niej zrezygnować osoby starsze, z tendencją do omdleń, kobiety w ciąży i dzieci.

Cena jednego seansu, trwającego średnio pół godziny:

20-30zł dla kilku osób (w zależności od salonu odnowy biologicznej)