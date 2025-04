To kręgosłup utrzymuje nas w pionie i umożliwia wykonywanie codziennych czynności. Aby jednak działał jak trzeba, podtrzymujące go mięśnie i więzadła muszą być mocne i elastyczne. A to niestety zdarza się rzadko.

Reklama

Problemy z kręgosłupem w większości przypadków fundujemy sobie na własne życzenie, bo robimy wszystko to, czego nasze plecy nie lubią. Większość dnia spędzamy, siedząc w pracy. Gdy przychodzi czas na wypoczynek, znów zasiadamy, tym razem na kanapie. Nie przepadamy za aktywnością fizyczną, za to dźwigamy ciężkie torby na jednym ramieniu, żyjemy w stresie i ciągłym pośpiechu. W efekcie – zbytnio obciążamy kręgosłup. A ten reaguje nie tylko bólem. Zwyrodnienia, które powstają w jego obrębie, powodują rozmaite uciski na naczynia krwionośne i nerwy.

Reklama

Dlatego o kłopotach z kręgami mogą świadczyć objawy, które umiejscowione są z dala od pleców, np. drętwienie nóg czy bóle głowy lub brzucha. Warto je rozpoznać i wiedzieć, jak sobie z nimi radzić.