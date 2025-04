Jesteś przemęczona, twoja cera jest szara i matowa. Do tego przybyło ci ostatnio kilka kilogramów. Organizm wysyła ci wyraźne sygnały, że potrzebuje wsparcia. Najwyższa pora na detoks! Tylko jak to zrobić, gdy brakuje ci czasu choćby na krótki urlop.



Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy wyjątkową kurację. Trwa tylko tydzień. Jeśli chcesz, możesz ją przedłużyć nawet do dwóch tygodni i powtarzać co 2–3 miesiące. Podstawą kuracji jest dieta bogata w warzywa i owoce, która pomoże ci usunąć toksyny z przewodu pokarmowego i przyspieszy metabolizm. Dziennie dostarcza około 1000 kcal oraz niezbędne witaminy i minerały.

W menu nie może zabraknąć razowego i pełnoziarnistego pieczywa. Ma sporo witamin z grupy B przyspieszających przemianę materii i spalanie tłuszczu. Jedz też chudy twarożek, jogurt naturalny, pij maślankę lub kefir. Na obiad wybierz gotowane lub duszone chude mięso albo ryby. Nie będziesz czuła się głodna, bo mają one sporo sycącego białka. Wszystkie potrawy doprawiaj świeżymi ziołami, które wspomagają oczyszczanie organizmu. Zrezygnuj z jedzenia słodyczy, wędlin, konserw, serów żółtych i topionych, nie używaj soli i przypraw typu jarzynka. Ogranicz też picie kawy i mocnej herbaty, bo utrudniają usuwanie toksyn z organizmu.

Proste drogi do sukcesu

► Dzień zacznij od szklanki oczyszczającego koktajlu. Zjedz kromkę razowego pieczywa. Doda ci to energii na cały dzień.

► Przez cały dzień jedz 3–5 posiłków. Nie będziesz czuła się głodna.

► Wieczorem przygotuj lekką surówkę warzywną. Spalisz więcej tłuszczu.

► Wypijaj co najmniej 2 litry płynów dziennie. Najlepsze to niegazowana woda mineralna oraz herbatka ze skrzypu lub pokrzywy. Duża ilość płynów ochroni cię przed odwodnieniem i ułatwi oczyszczanie organizmu z toksyn.

Lekkie surówki

Przygotuj jedną na kolację. Zjedz 2–3 godziny przed snem.

► Miks sałat

Składniki: mieszanka różnych sałat, 3 rzodkiewki, łyżka szczypiorku, sok z cytryny, plaster twarogu

Opłucz sałatę, listki dokładnie osusz, ułóż w misce, a potem skrop sokiem z cytryny. Rzodkiewki umyj i pokrój w plasterki. Wymieszaj warzywa, dodaj pokruszony twaróg.

► Owocowa

Składniki: mała pomarańcza, kiwi, pół banana, sok z cytryny, 2 łyżki jogurtu naturalnego

Owoce obierz i pokrój w plasterki, skrop sokiem z cytryny. Wymieszaj owoce, wstaw do lodówki na 10–15 minut. Przed podaniem polej sałatkę jogurtem.

► Warzywna

Składniki: pomidor, po 2 łyżki zielonego groszku kukurydzy i czerwonej fasoli, ogórek zielony

Pomidor umyj, sparz, usuń skórkę, pokrój w drobną kostkę. Ogórek umyj i pokrój na kawałki. Połącz warzywa i dokładnie wymieszaj.

Koktajle oczyszczające

Wypij jeden z nich codziennie rano.



► Z marchewki i jabłka

Składniki: 2 małe marchewki, 2 kwaśne jabłka, 2 łyżki zmielonego siemienia lnianego

Jabłko obierz i pokrój w kostkę. Marchew umyj, obierz i opłucz. Wrzuć do sokowirówki. Sok wymieszaj z siemieniem.

► Z mrożonych owoców

Składniki: pół szklanki truskawek, malin lub jagód, pół szklanki maślanki, świeża mięta

Owoce zmiksuj z maślanką, udekoruj miętą. Zamiast maślanki możesz użyć kefiru lub jogurtu.

► Z pomidorów i selera

Składniki: 2 pomidory, gałązka selera naciowego, marchewka, pół łyżeczki oliwy

Pomidory umyj, sparz, zdejmij skórkę. Marchewkę umyj, obierz, opłucz. Włóż warzywa do sokowirówki. Do koktajlu dodaj oliwę i wymieszaj.