Gronkowiec skórny jest na 3. miejscu wśród przyczyn zakażeń, do których dochodzi w szpitalach. Jednak nie jest to bakteria groźna dla zdrowego człowieka.

Spis treści:

Istnieją 32 gatunki gronkowców. Do najczęstszych zalicza się gronkowca złocistego i właśnie gronkowca skórnego.

Gronkowiec skórny (staphylococcus epidermidis) jest bakterią, która bytuje na skórze i w błonach śluzowych prawie każdego człowieka. Znajduje się w jamie ustnej i gardle, nosie, w jelicie grubym i drogach moczowych, na skórze. U osób zdrowych z prawidłową odpornością gronkowiec skórny nie stanowi zagrożenia.

Jeśli jednak ktoś ma słabą odporność, bakteria może przyczynić się do infekcji i chorób. Szczególnie narażone są:

osoby z chorobami serca (zaburzenia rytmu serca),

chorzy na nowotwór,

osoby po przeszczepach,

chorzy po operacjach,

chorzy z oparzeniami (oparzenia - pierwsza pomoc),

osoby po urazach,

wcześniaki.

Ponieważ większość z nas na stałe ma na sobie i w sobie gronkowca skórnego, trudno mówić o zarażaniu się nim. Dopiero u osób z obniżoną odpornością, u których wywoła infekcję, może dać objawy.

Do objawów skórnych należą:

ropnie,

owrzodzenia,

ból w miejscu zakażenia,

zmiany skórne.

Choroby, jakie może wywołać ta bakteria, to m.in.:

Lekarz, aby stwierdzić zakażenie gronkowcem, zleca badania krwi, badania moczu oraz zwykle też pobiera próbkę tkanki zakażonej, aby sprawdzić, czy są tam bakterie i jakie. Bez tej wiedzy trudno mu włączyć leczenie, bo niezbędna jest wiedza, z jakim konkretnie szczepem bakterii ma do czynienia.

Następnie dobiera najlepszy antybiotyk. Jeśli gronkowiec zaatakował skórę, zwykle leczy się zakażone miejsce maścią z antybiotykiem. Czasem jednak i w takich przypadkach niezbędne okazuje się włączenie terapii doustnej.

Dzieci często doznają małych urazów, otarć i skaleczeń. To potencjalne zagrożenie do zakażenia rany gronkowcem. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że skóra dziecka jest delikatniejsza niż dorosłych. Dlatego ważne jest, aby szybko i dokładnie oczyścić ranę (jak oczyścić skaleczenie), i chronić ją przed czynnikami zewnętrznymi.

Warto też przyzwyczaić dziecko do regularnego mycia rąk. Jeśli mimo to zauważysz niepokojące zmiany na skórze malucha albo rana nie będzie się goić, należy zgłosić się do lekarza. Nie ma co panikować - zwykle pomaga maść z antybiotykiem.

