Sepsa (posocznica) to zagrażające życiu rzadkie powikłanie infekcji. Rozwija się wtedy, kiedy organizm traci kontrolę nad występującą w organizmie infekcją i wywołuje następujące po sobie reakcje skierowane przeciwko gospodarzowi. Bez szybkiego leczenia sepsa szybko może doprowadzić do uszkodzenia i niewydolności narządów, a także do śmierci. Jakie są przyczyny sepsy i komu ona najbardziej zagraża?

Istotą sepsy jest uogólniona reakcja zapalna organizmu będąca wynikiem nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej na zakażenie.

W normalnych okolicznościach organizm po rozpoznaniu bakterii, wirusów czy innych patogenów, w odpowiedzi na infekcję zaczyna wyzwalać cytokiny prozapalne i inne mediatory stanu zapalnego. Wywołuje to objawy zapalenia (np. zaczerwienienie, ból w miejscu zakażenia). Aby nie doszło do utraty kontroli nad stanem zapalnym produkowane są też mediatory o działaniu przeciwzapalnym. O ile ten złożony mechanizm jest w równowadze, wszystko przebiega prawidłowo. Jeśli z jakiegoś powodu dojdzie do zaburzenia równowagi (zwanej homeostazą) pomiędzy prozapalnymi a przeciwzapalnymi związkami, to może to stanowić początek sepsy.

Najczęstszą przyczyną sepsy są infekcje bakteryjne, które rozprzestrzeniają się w organizmie drogą układu krwionośnego. Kiedyś sepsę utożsamiano z bakteryjnym zakażeniem krwi, dzisiaj wiadomo, że mogą do niej prowadzić również zakażenia wirusowe, grzybicze lub pasożytnicze.

W zależności od tego, gdzie doszło do sepsy (w szpitalu czy poza nim) główne zagrożenie stanowi inny rodzaj bakterii. Bakterie najczęściej wywołujące pozaszpitalne przypadki sepsy to meningokoki. W szpitalach głównym zagrożeniem są bakterie Acinetobacter baumannii, pałeczka zapalenia płuc, gronkowiec, E. coli, pałeczka ropy błękitnej i paciorkowce. Jednak warto pamiętać, że rodzaj drobnoustroju nie decyduje o przebiegu sepsy. Scenariusz zdarzeń jest trudny do przewidzenia.

Sepsa może rozwinąć się u każdego, jednak u niektórych osób ryzyko jest większe. Chorobie sprzyjają:

bakteriemia (zakażenie krwi bakteriami),

wiek powyżej 65 lat,

wiek poniżej 1 roku,

pobyt w szpitalu na oddziale intensywnej terapii,

predyspozycja genetyczna,

obniżona odporność (np. chorzy z HIV, przyjmowanie leków immunosupresyjnych),

nowotwory,

cukrzyca,

przewlekłe choroby płuc lub nerek,

przebyta sepsa w przeszłości,

duża operacja,

oparzenia,

stosowanie glikokortykosteroidów,

cewniki założone na stałe,

zapalenie płuc.

Tak naprawdę naukowcy nie wiedzą dokładnie, dlaczego u niektórych osób rozwija się sepsa, a u innych nie, ale odkryto, że znaczenie mają też geny (np. geny kodujące cytokiny, które mogą różnie działać w zależności od osoby). W związku z tym czasami mimo starań nie da się zapobiec ciężkiemu przebiegowi sepsy.

Teoretycznie od każdej. Najczęściej źródłem sepsy są infekcje dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego oraz skóry i tkanek miękkich. Jeśli chodzi o konkretne choroby, to zapalenie płuc jest główną przyczyną sepsy. Ognisko zakażenia może być utajone - często są nim choroby zębów. Przyczyną sepsy może być nawet zakażenie jaja płodowego.

Sepsa nie jest zaraźliwa, ponieważ jest to indywidualna reakcja organizmu na infekcję, a nie choroba. Jednak choroby, które mogą prowadzić do sepsy, często są zaraźliwe. Dlatego szczególnie należy chronić przed nimi osoby, u których ryzyko rozwoju posocznicy jest większe.

