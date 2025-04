Na początku objawy zakażenia meningokokami, czyli bakteriami z gatunku Neisseria meningitidis, mogą przypominać zwykłą infekcję. Są jednak dla człowieka wyjątkowo zabójcze – mogą uśmiercić nawet w ciągu doby.

Gdy od śmierci dzielą godziny…



Czteromiesięczny chłopiec od kilku dni miał infekcję. Gdy trafił do szpitala w Pleszewskim Centrum Medycznym, kaszlał, miał gorączkę i był w ciężkim stanie. Leczenie nie pomogło – po kilku godzinach dziecko zmarło. Przyczyną śmierci była sepsa (posocznica) wywołana przez meningokoki.

Zakażenie nimi przebiega pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz sepsy. U dzieci rozwija się ono bardzo szybko i dynamicznie, często prowadząc do zgonu. Nieraz wystarczą 2-3 godziny, by sytuacja znacząco się zaostrzyła.

Sepsa meningokokowa przebiega gwałtownie, grozi śmiercią lub kalectwem. Przyjmuje się, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy o godzinę zwiększa ryzyko śmierci o 8 proc. Ale współczesna medycyna wie jak zapobiegać i leczyć zakażenia wywołane przez meningokoki. Należy tylko na czas podjąć działania profilaktyczne i lecznicze – mówi prof. dr hab. Andrzej Kübler z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Jakie są objawy sepsy?



W Pleszewskim Centrum Medycznym to pierwszy przypadek śmierci niemowlęcia z powodu sepsy od kilkunastu lat. Zakażenie to jest jednak poważnym problemem – według Światowej Organizacji Zdrowia w 2017 roku co najmniej 8 milionów osób na świecie, a około 50,000 w Polsce zmarło z jej powodu.

Na posocznicę szczególnie narażone są dzieci w wieku od 3 miesięcy do 5 lat. Dlatego każda infekcja u malucha powinna być konsultowana z lekarzem.

Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Objawy sepsy to między innymi:

przyspieszenie oddychania,

wymioty,

biegunka,

wysypka,

gorączka i dreszcze,

ból brzucha,

wybroczyny skórne,

bóle stawów, mięśni, kończyn,

drgawki,

zaburzenia stanu świadomości.

Jak zapobiec zakażeniu?



Przed zakażeniem meningokokowym chroni szczepienie, jednak w Polsce jest ono jedynie zalecane, a nie obowiązkowe.

Inwazyjna choroba meningokokowa stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów z powodu wielu powikłań. Jest to choroba o najszybszym przebiegu i największej śmiertelności. Najbardziej niebezpieczna sytuacja jest wtedy, gdy zakażenie przebiega pod postacią sepsy lub sepsy ze wstrząsem – powiedziała dr n. med. Alicja Karney z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Leczenie sepsy odbywa się w warunkach szpitalnych. Można je podzielić na objawowe i przyczynowe, które polega na wdrożeniu leczenia przeciwko konkretnemu patogenowi, który wywołał zakażenie.

Źródło: faktykaliskie.pl