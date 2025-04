Gratka dla alergików

Jeśli masz skłonność do alergii, to wybierając kosmetyki, zwróć szczególną uwagę czy nie zawierają one alkoholu, który często jest przyczyną podrażnień i nadmiernego przesuszenia cery.

– Dobrze jeśli w składzie kosmetyku pojawiają się substancje łagodzące i pielęgnujące. Często również kosmetyki hypoalergiczne są bezzapachowe, ponieważ to właśnie kompozycje zapachowe bywają źle tolerowane przez osoby ze skłonnością do alergii, nie jest to jednak regułą – mówi Elwira Zubik.

W trosce o niezwykle delikatną skórę wokół oczu marka Bell przygotowała specjalistyczną serię dedykowaną szczególnie osobom ze skłonnościami do alergii oraz dla pań noszących szkła kontaktowe. Kosmetyki z serii HYPOAllergenic zostały przebadane pod kontrolą lekarza dermatologa i okulisty. Są bezzapachowe, nie zawierają parabenów i alkoholu. Specjalnie przygotowane formulacje i odpowiednio dobrane miękkie aplikatory gwarantują wykonanie precyzyjnego makijażu, nie powodując przy tym podrażnień.

W ramach kolekcji ukazała się hypoalergiczna maskara i odżywka do rzęs oraz konturówka do oczu w płynie i konturówka w sztyfcie.

Reklama

HYPOAllergenic hypoalergiczny tusz do rzęs

To tusz o niezwykle delikatnej formule, stworzonej specjalnie dla osób o wrażliwych oczach i noszących szkła kontaktowe. Maskara wydłuża, pogrubia i subtelnie podkręca rzęsy. Pozwala stworzyć efektowny i trwały makijaż, zmniejszając ryzyko powstawania uczuleń i podrażnień. Zawiera witaminę E, woski roślinne oraz wosk pszczeli, a także oliwę z oliwek. Dzięki nim rzęsy są wzmocnione, bardziej elastyczne, zyskują piękny połysk i zdrowy wygląd.

Maskara jest bezzapachowa, nie zawiera parabenów i alkoholu. Szczoteczka z modelującym grzebyczkiem ułatwia aplikację i wyeksponuje nawet bardzo krótkie rzęsy.

HYPOAllergenic hypoalergiczna odżywka do rzęs

Regularne stosowanie tego produktu gwarantuje wyraźną poprawę kondycji słabych, łamliwych i przesuszonych rzęs. Kosmetyk odżywi je, zregeneruje, wzmocni i zredukuje wypadanie. Dotychczas matowe i pozbawione blasku rzęsy nabiorą bardziej intensywnego kolorytu i zdrowego wyglądu. Wygodna szczoteczka zapewni komfort aplikacji. Dzięki lekkiej formule odżywka nie obciąża rzęs, szybko wysycha i w krótkim czasie umożliwia kontynuację makijażu.

Jest bezzapachowa, nie zawiera parabenów i alkoholu. Może być stosowana także przez osoby noszące szkła kontaktowe.

HYPOAllergenic hypoalergiczna konturówka do oczu w płynie

Konturówka ta została stworzona specjalnie dla osób o skłonnościach do reakcji alergicznych.

Jest bezzapachowa, nie zawiera parabenów ani alkoholu. Zawarto w niej gumę ksantanową i naturalną glinkę, które tworzą unikalną strukturę zapewniającą równomierne rozmieszczenie pigmentów. Stąd aplikacja kosmetyku jest gładka i precyzyjna, a kolor intensywny i kryjący już za pierwszym pociągnięciem. Specjalne polimery zawarte w formule produktu sprawiają, że efekt jest trwały i kosmetyk nie rozmazuje się. Precyzyjne wykonanie makijażu gwarantuje odpowiednio miękki, stożkowaty aplikator.

Reklama

HYPOAllergenic hypoalergiczna konturówka do oczu w sztyfcie

Stworzona specjalnie z myślą o osobach ze skłonnością do alergii i podrażnień oraz noszących szkła kontaktowe. Jest bezzapachowa, nie zawiera parabenów. Zawarte w formule specjalne składniki gwarantują intensywny kolor i trwały efekt bez rozmazywania. Woski roślinne i witamina C pielęgnują skórę i chronią przed przesuszeniem. Kosmetyk jest łatwy w użyciu i nie wymaga temperowania. Odpowiednio miękki sztyft nie podrażni delikatnej skóry powiek podczas aplikacji.

Źródło: materiały prasowe Bell/mn