Poszukujesz formy ruchu odpowiedniej dla siebie. Jednak zamknięta przestrzeń w siłowni bądź w sali nie jest dla Ciebie. Wolisz spacery na świeżym powietrzu, wolną przestrzeń i podziwianie zmian w otaczającym krajobrazie. Spróbuj, może właśnie ten sport spełni Twoje oczekiwania.

Nordic Walking został wymyślony przez Finów. Jest to marsz ze specjalnymi kijami, które wzbogacają chód o ruchy górnego odcinka ciała. Dzięki temu Nordic Walking angażuje ok. 90% mięśni i stanowi fizjologiczną formę ruchu. Oprócz korzyści zdrowotnych można, dzięki takiemu wysiłkowi osiągnąć zgrabną i ładną sylwetkę. Podczas spaceru z kijami przez godzinę spalamy aż 350 kcal. I co najważniejsze jest to sport dla wszystkich. Uprawiać go mogą zarówno osoby

starsze, jak i z dużą nadwagą oraz osoby, które wcześniej nie podejmowały żadnego wysiłku fizycznego.

Miejsce, w którym spacerujesz zależy tylko od Ciebie. Może to być pobliski park, las, łąka czy też centrum miasta. Możesz spacerować sama lub w grupie, wszystko to zależy od Twoich preferencji.

By móc się cieszyć tą formą wysiłku potrzebujesz:

specjalnych kijków (kosztują ok. 150 - 400zł) - wykonane są z aluminium lub z mieszaniny włókna węglowego. Powinny mieć niewielki ciężar, ale być stabilne i dobrze amortyzować wstrząsy. Kijki dobieramy do wzrostu tj., aby wyliczyć długość kijka musimy pomnożyć nasz wzrost x 0,68cm. Daną liczbę następnie zaokrąglamy w dół, gdyż długość kijków jest stopniowana co 5 cm.

odpowiedniego obuwia - musi być wygodne i przystosowane do długich wędrówek.

stroju sportowego - powinien być dostosowany do marszu oraz danych warunków atmosferycznych.

Trening Nordic Walking zasadniczo składa się z czterech części:



1. Rozgrzewka - powinna trwać przynajmniej 8 minut. Bez niej nie powinno się wyruszać w trasę.

2. Właściwy trening - początkowe zajęcia powinny odbyć pod okiem instruktora, który pokaże Ci jak właściwie maszerować.

3. Rozciąganie mięśni - po treningu wykonaj ćwiczenia rozciągające szczególnie mięśni ud, grzbietu, łydek i rąk. W ćwiczeniach tych możesz użyć kijków, będzie wtedy łatwiej odpowiednio się porozciągać w oparciu o nie.

4. Odprężenie - po treningu, aby uniknąć zakwasów weź odprężającą kąpiel w saunie bądź w wannie z ciepła wodą. Podczas kąpieli masuj mięśnie, to przyniesie ulgę.

Najbardziej efektywny trening Nordic Walking trwa od 30 do 60 minut, trzy do czterech razy w tygodniu. Tempo marszu w miarę zaawansowania możemy przyśpieszać.

Do głównych korzyści marszu należą:

poprawa kondycji fizycznej,

dotlenienie całego organizmu,

poprawa przemiany materii,

wzmocnienie mięśni,

obniżenie „złego” cholesterolu,

poprawa wydolności pompy sercowo - mięśniowej,

poprawa postawy ciała.

Najważniejszą korzyścią jednak jest przyjemność wynikająca z obcowania z przyrodą. Taki kontakt doskonale wpływa nie tylko na fizyczność naszego organizmu, ale również na sferę psychiczną. Pomaga nam się zrównoważyć i zapomnieć o codziennych troskach. Może być świetna metodą na zwalczenie depresji i stanu znużenia.

Artykuł pochodzi z serwisu Vitalia.pl