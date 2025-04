Pracujesz za biurkiem? Pamiętaj by dbać o swoje nogi!

Długie przebywanie w tej pozycji może prowadzić do ich chorób: niewydolności żylnej, a w konsekwencji - żylaków. Receptą na to jest kompresjoterapia i 5 minut ćwiczeń. Jeśli będziesz je wykonywać codziennie, twoje nogi będą zdrowe przez długie lata.

Praca za biurkiem jest wygodna, ale nie dla naszych nóg. Brak ruchu przez długie godziny może sprawić, że nasz układ krwionośny zacznie się buntować.

– Ponieważ krew nie jest odprowadzana z nóg do wyższych partii ciała, w nogach pojawia się uczucie ciężkości, zaczynają puchnąć i robią się na nich pajączki, a w kolejnym stadium pojawiają się żylaki – ostrzega Tomasz Nasierowski, ekspert portalu przeciwżylakowa.pl. Problem polega na tym, że często lekceważymy pierwsze objawy, a to właśnie one są sygnałem alarmującym, że organizm nie funkcjonuje prawidłowo.

Jak ćwiczyć nogi?

Najlepszym remedium na choroby krążenia jest aktywność fizyczna i sport. Ruch pobudza do działania mięśnie nóg, poprawia krążenie, uelastycznia ścięgna i stawy.

Może to być pływanie, bieganie, nawet szybkie spacery, świetna jest jazda na rowerze. Jeśli jednak nie lubisz sportu, albo nie możesz oderwać się od biurka, znajdź przynajmniej pięć minut dziennie, żeby ćwiczyć w pracy.

Aby wzmocnić ich efekt korzystaj z kompresjoterapii, czyli leczniczych uciskowych rajstop lub pończoch, które poprawiają mikrokrążenie. Dzianina rajstop i pończoch leczniczych wykonana jest w specjalnej technologii splotu „plaster miodu”, dzięki czemu są one wygodne i przewiewne, równomierne uciskają i są dużo wytrzymalsze (a więc i trwalsze) niż zwykłe wyroby.

– Wśród rajstop uciskowych wyróżnia się typowo lecznicze, o wyższym stopniu ucisku oraz przeznaczone dla kobiet, które nie mają jeszcze problemów z krążeniem, ale prowadzą siedzący tryb życia. Wtedy zalecany jest niski ucisk 8-12 mmHg. O dobranie odpowiednich rajstop możemy poprosić farmaceutkę lub specjalistę ze sklepu medycznego, gdzie sprzedawane są tego typu wyroby – tłumaczy Tomasz Nasierowski.

Lecznicze działanie rajstop odczuwa się już po pierwszym dniu stosowania - nogi przestają puchnąć i zmniejsza się dokuczliwe odczucie ciężkości.

Ćwiczenia dla nóg

Ustaw nogi tak, aby w kolanach był kąt 90 stopni. Teraz naprzemiennie podnoś nogi aż do wyprostowania. Napnij mięśnie nogi, którą podnosisz. Nogi wciąż ustawione tak, że w kolanach jest kąt 90 stopni. Teraz naprzemiennie podnoś nogi, utrzymując kąt prosty - napnij mięśnie podniesionej nogi i przytrzymaj tak kilka sekund. To samo ćwiczenie możesz wykonać obiema nogami na raz. Unieś obie nogi i wyprostuj, następnie w powietrzu wykonuj nimi „nożyce”. Pamiętaj aby napiąć brzuch. Między kolana włóż małą piłeczkę, potem zaciśnij kolana, wytrzymaj kilka sekund. Oprzyj zewnętrzne krawędzie stóp o nogi krzesła i staraj się mocno naciskać na nie swoimi nogami. Wytrzymaj kilka sekund.

Każde ćwiczenie należy powtórzyć 30 razy, lub rozłożyć je na kilka serii wykonywanych w ciągu całego dnia. Reguła jest jedna - im więcej dobrze wykonanych ćwiczeń, tym lepiej dla naszych nóg.

