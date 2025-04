Zmrok zapada coraz szybciej, a oświetlenie pomieszczeń w których przebywamy, często jest niewystarczające. Niektóre osoby przeżywają wówczas dziwne dolegliwości, jak np. zaburzenia widzenia…



Reklama

Fot. Depositphotos



Ciekawostka: Kurza ślepota może być skutkiem niedoboru witaminy A i cynku. Może towarzyszyć uszkodzeniom nerwu wzrokowego, zaćmie, jaskrze i imitować krótkowzroczność. Ślepota zmierzchowa głównie dotyczy kobiet i może być dziedziczna.

Ślepota zmierzchowa, potocznie zwana kurzą ślepotą, to wada wzroku, polegająca na niewyraźnym widzeniu przy słabym oświetleniu. Najczęściej to pierwszy objaw retinopatii barwnikowej, powstałej w wyniku niedomogi pręcików w siatkówce oka. Określenie ślepoty zmierzchowej, jako „kurza ślepota”, odnosi się do upośledzenia widzenia ptaków podczas zmierzchu i nocą.

Objawy:



- trudności z przystosowaniem wzroku do zmniejszającego się natężenia światła, ciemności np. podczas przechodzenia z pomieszczenia jasnego do ciemnego i odwrotnie; podczas nocnej jazdy samochodem, gdy oślepiają nas światła; gdy zapada zmrok, szarówka;

- ograniczenie pola widzenia – jest ono zmniejszone, widzimy głównie to, co znajduje

się przed nami;

- niewyraźne widzenie po zmierzchu i w słabo oświetlonych pomieszczeniach (np. w blasku świec, lampki nocnej, oświetlenia punktowego);

- utrudnienie, wręcz uniemożliwienie prowadzenia samochodu o zmierzchu i nocą (unikanie prowadzenia samochodu z niejasnych dla otoczenia przyczyn).

Diagnostyka



Aby rozpoznać kurzą ślepotę, niezbędna jest konsultacja u lekarza okulisty. Przypominamy, że do okulisty nie potrzeba skierowania od lekarza rodzinnego, zatem możemy się bezzwłocznie do niego udać, gdy zaobserwujemy niepokojące objawy.

Okulista wykona badanie dna oka i obejrzy dokładnie siatkówkę oka. Obrazem, który może zobaczyć są małe kropki barwnikowe rozmieszczone wokół siatkówki, co będzie miało przełożenie na objaw, którym jest widzenie obwodowe (pacjent zgłasza widzenie tak jakby przez lornetkę).

Okulista bada również pole widzenia oraz akomodację pręcików w ciemności. Wykonuje też badanie densytometrii siatkówkowej, określającej różnicę między ilością światła wpadającego do oka, a odbitego.

Postępowanie



Kurza ślepota jest nieodwracalna, niewyleczalna i postępuje w miarę przybywania lat. Najczęściej okulista zleca przyjmowanie witamin A i E, a w razie potrzeby proponuje założenie implantu, który naprawia ubytek.

Warto poznać!



Źródła witaminy A: wątroba, tran, masło, pomidory, brokuły, marchew, szczaw, bataty, awokado, szpinak, dynia, boćwina, jarmuż, pestki dyni, mango, oleje roślinne.

Źródła witaminy E: migdały, orzechy, pełnoziarniste pieczywo, oleje: kukurydziany, z pestek dyni, lniany, słonecznikowy, orzechowy oraz oliwa z oliwek, kiełki pszenicy, mleko, margaryna, zielone i liściaste warzywa.

Reklama

Źródła cynku: chleb i bułki razowe, kasza gryczana, żółty ser, orzechy, pestki i olej z dyni, warzywa strączkowe, słonecznik, ostrygi, drób, chude mięso, ryby