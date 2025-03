Cytryna to polecany domowy środek wspomagający leczenie dny moczanowej. Choroba występuje nawet u 2% ludzi. Jest to schorzenie reumatyczne objawiające się zapaleniem stawów, którego podłożem jest nadmiar kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia) oraz odkładanie się kryształów moczanu sodu w różnych tkankach. W rezultacie rozwija się najpierw ostry, a z czasem przewlekły stan zapalny. Choroba dotyka głównie stawy, ale może też atakować układ moczowy. Im wcześniej podejmie się kroki zapobiegawcze, tym lepsze efekty udaje się uzyskać.

Spis treści:

Według prac naukowych potwierdzających przydatność soku z cytryny w leczeniu dny moczanowej:

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Annals of the Rheumatic Diseases (2015), 75 osób codziennie wypijało świeżo wyciśnięty sok z dwóch cytryn w 2 litrach wody przez 6 tygodni. U wszystkich badanych zaobserwowano obniżenie kwasu moczowego w surowicy, a oprócz tego spadek stężenia kreatyniny, oraz wzrost pH moczu. Na tej podstawie autorzy doszli do wniosku, że woda z cytryną może być skutecznym środkiem wspomagającym leczenie pacjentów z dną moczanową.

W innym badaniu (publikacja w Scientia Horticulturae, 2017), w którym wzięło udział 10 mężczyzn z hiperurykemią również zauważono spadek kwasu moczowego we krwi po codziennym piciu soku z jednej cytryny przez 6 tygodni. Z kolei jeszcze w innej pracy uznano, że za działanie obniżające kwas moczowy odpowiada cytrynian potasu (a nie jak wcześniej sądzono kwas cytrynowy) zawarty w owocach.

Wspomagająco w leczeniu dny moczanowej zaleca się stosować świeżo wyciśnięty sok z cytryny w ilości 30 ml dziennie (co odpowiada jednej cytrynie). Kuracja trwa 6 tygodni. W badaniach taka ilość soku wystarczyła, aby znacząco obniżyć poziom kwasu moczowego u badanych z dną moczanową.

Innym sposobem zastosowania cytryny w leczeniu dny moczanowej jest „kuracja cytrynowa na stawy” Michała Tombaka. To intensywna i krótkotrwała metoda. Polega na wypijaniu przez 12 dni soku z cytryny, przy czym w sumie należy wypić sok z 200 cytryn:

Sok należy pić partiami (3-5 razy dziennie) 30 minut przed posiłkiem albo 60 minut po posiłku. W czasie kuracji trzeba pić znaczne ilości wody. Pozostałe nawyki żywieniowe mogą pozostać bez zmian. Kuracja cytrynowa jest polecana nie tylko przy dnie moczanowej, ale też innych chorobach reumatycznych, kamieniach żółciowych i nerkowych. Ta kuracja nie będzie wskazana dla każdego. Duża ilość soku z cytryny może powodować działania niepożądane, zwłaszcza ze strony układu trawiennego.

Umiarkowane stosowanie soku cytryny nie powinno wywołać skutków ubocznych. Pamiętaj jednak, że ten owoc cytrusowy może być tylko środkiem wspomagającym leczenie dny moczanowej, a nie podstawowym lekarstwem. Nie zastąpi standardowej terapii. Pacjent z podagrą powinien pozostawać pod opieką lekarza i stosować się do jego zaleceń. Duże ilości soku z cytryny mogą być szkodliwe, powodując nadkwasotę oraz erozję szkliwa. Chociaż to naturalne i łagodne lekarstwo, to jednak powinno być spożywane z umiarem.

Właściwa dieta to główny element terapii dny moczanowej (więcej: dieta moczanowa). Ważna wskazówka dietetyków dla chorych na podagrę jest taka, że przede wszystkim w ogóle należy sporo pić, najlepiej wody. Odpowiednie spożycie płynów – w ilości 3 l dziennie – jest bardzo ważne, by skutecznie walczyć z dną moczanową. Część wody można zastąpić delikatnymi naparami ziołowymi, z których szczególnie polecany w dnie moczanowej jest napar z czystka (przeczytaj więcej: zioła na dnę moczanową).

Dozwolone napoje w dnie moczanowej to słaba herbata (może być owocowa), kawa zbożowa i woda mineralna, natomiast nie należy pić: prawdziwej kawy, mocnej herbaty, alkoholu, kakao i czekolady. Sok pomidorowy przy dnie moczanowej również może nasilać objawy.