Szacuje się, że w ostatnich dziesięciu latach wzrost zachorowalności na dnę moczanową wyniósł ponad 200 proc. Powiązana jest ona z epidemią otyłości - najczęściej zapadają na nią osoby otyłe oraz te, w których diecie znajduje się dużo czerwonego mięsa. Często towarzyszy nadciśnieniu tętniczemu, chorobie niedokrwiennej serca, cukrzycy, zaburzeniom lipidowym. Dnę wywołuje podwyższony poziom kwasu moczowego we krwi. Krystalizuje się on i odkłada w stawach, ścięgnach oraz otaczającej tkance, niszcząc je.

Objawy dny moczanowej - ostre zapalenie stawu

Kryształki kwasu moczowego wywołują w stawie stan zapalny, który objawia się wyjątkowo ostrym bólem. Zwykle pojawia się on gwałtownie, w nocy lub wcześnie rano. Narasta falami i z dnia na dzień jest coraz bardziej dotkliwy. Z czasem dochodzi do tego zaczerwienienie i obrzęku stawu (najczęściej jest to paluch stopy, ale dna dotyka również kolan, bioder). Bólowi może towarzyszyć gorączka, dreszcze i uczucie rozbicia. Zwykle dolegliwości te ustępują same w ciągu kilku dni. Nie oznacza to jednak, że choroba minęła. Jeśli nie podejmiemy natychmiast leczenia, ataki powrócą, ale niestety silniejsze. Stan zapalny może także wówczas objąć również inne stawy.

Dna moczanowa - dieta i jadłospis

Objawy skórne przewlekłej dny moczanowej

Objawy fazy przewlekłej są znacznie mniej nasilone, ale nie mają one już charakteru nagłego, a stały. Stawy wciąż pobolewają, bo kryształki moczanów niszczą chrząstki i nasady kostne. Złogi gromadzą się też w innych miejscach, tworząc tzw. guzki dnawe (łac. tophi). Pojawiają się najczęściej na małżowinach usznych i w okolicy stawów stóp i rąk. Czasami wypływa z nich biała ciecz lub tworzy się w ich okolicy bolesny stan zapalny. Objawy zaawansowanej dny moczanowej dotyczą również narządów wewnętrznych - złogi pojawiają się m.in. w układzie moczowym w postaci piasku lub kamieni (kamica nerkowa).

Na czym polega leczenie dny moczanowej?