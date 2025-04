Najszybciej działa tabletka. Ale także najkrócej. Znacznie lepsze jest znalezienie prawdziwej przyczyny bólu. To pozwoli pozbyć się go na długo. Może nawet na zawsze.

Ból głowy - nie stresuj się!

Gdy głowa boli cię od czasu do czasu, bierzesz tabletkę i zapominasz o kłopocie. Kiedy jednak silny ból pojawia się często, a środki przeciwbólowe to dla ciebie już niemal codzienność, wpadasz w panikę. Pierwsza myśl: na pewno mam guza mózgu. Druga, równie przygnębiająca: to tętniak. Im więcej o tym myślisz, tym twoje dolegliwości są silniejsze. Czasem dołączają się mdłości, zawroty głowy, drętwienie rąk albo ataki duszności. To tylko potwierdza twoje przypuszczenia: jest źle!

Tymczasem lekarze uspokajają: naprawdę poważne problemy, takie jak guzy nowotworowe mózgu, rzadko objawiają się bólem głowy.

Aż u 90 procent osób przyczynami bólu głowy są po prostu: stres, przemęczenie lub ciągłe niedosypianie. To tzw. bóle napięciowe. Mogą być naprawdę bardzo silne i trwać czasem całymi tygodniami, a nawet miesiącami. Ich przyczyną są najprawdopodobniej przykurcze mięśni barków i szyi, co powoduje zaciskanie się naczyń krwionośnych i utrudnia dopływ krwi do mózgu. W takich przypadkach łykanie kolejnych tabletek tylko pogarsza sprawę. Organizm przyzwyczaja się do nich i potrzebuje coraz większych dawek. Trzeba działać inaczej.

Ból głowy: relaksowanie przez masowanie

Nawet nie przypuszczasz, jakie efekty może przynieść łagodny masaż, zwłaszcza jeśli uda ci się znaleźć kilkanaście minut tylko dla siebie. Masowanie karku, skroni i całej głowy rozluźnia napięte mięśnie i szybko łagodzi ból głowy. Najlepiej poproś kogoś o pomoc, choć niektóre rodzaje masażu możesz również wykonać sama. Bardzo ważne jest miejsce. Powinno być ciche (możesz włączyć ulubioną muzykę) i niezbyt jasno oświetlone.

Przygotuj olejek (najlepszy jest z jojoby, ale może być dowolny, nawet oliwka dla niemowląt). Jeśli lubisz, dodaj kilka kropli relaksującego olejku lawendowego lub przeciwbólowego z rozmarynu.

Wykonanie masażu:

Ułóż dłonie po obu stronach twarzy w ten sposób, by palce i kciuki opierały się na skroniach. Wykonuj łagodne koliste ruchy po całej powierzchni czoła aż do linii włosów. Powtórz kilkakrotnie.

Przesuwaj dłonie ruchami kolistymi wzdłuż karku, zatrzymując się dłużej w miejscach, gdzie wyczuwasz napięte mięśnie. Tak samo ugniataj barki. Na koniec wycisz mięśnie głaskaniem.

Zaczynając od tylnej strony czaszki, wykonuj ruchy przypominające mycie głowy szamponem. Stopniowo przesuwaj się w kierunku przedniej części głowy, a następnie znów ku tyłowi. W miejscu, gdzie czaszka łączy się z szyją, wykonuj masaż ruchami okrężnymi

(na podstawie książki Valerie Voner "Podstawy masażu", wyd. Helion).

Dla każdego coś innego!

Ból głowy spowodowany stresem mogą także złagodzić leki homeopatyczne (np. Spigelon). Bierz je dwa razy dziennie po tabletce przez blisko 2–3 tygodnie. Jeśli w tym czasie nie pomogą, pójdź do lekarza homeopaty, który dobierze preparat najlepszy dla ciebie. W czasie ataku bólu możesz też posmarować skronie kilkoma kroplami Amolu lub Melisany Klosterfrau albo wziąć relaksującą kąpiel z dodatkiem olejku z rumianku lub geranium.

Kiedy trzeba koniecznie iść do lekarza?

Bezwzględnie powinnaś natychmiast skonsultować się ze specjalistą, jeśli:

silnemu bólowi towarzyszą wymioty, niewyraźna mowa, podwójne widzenie, osłabienie kończyn. To mogą być objawy tętniaka;

masz wysoką temperaturę i nie możesz dotknąć brodą klatki piersiowej. To symptomy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych;

ból głowy nastąpił po jakimś urazie czy uderzeniu, towarzyszą mu wymioty, zawroty głowy, senność. Możesz mieć wstrząśnienie mózgu.

Marzena Bartoszuk/Vita