fot. Fotolia

Reklama

Skaling czyli usuwanie kamienia nazębnego

Chociaż skaling to prosty zabieg, to wciąż za rzadko po niego sięgamy - ubolewają dentyści. Tymczasem trwające zaledwie 30 minut usuwanie kamienia nazębnego może uchronić nas przed rozwojem próchnicy, chorób dziąseł i przyzębia, w tym najgroźniejszej - paradontozy.

Sam zabieg jest niezwykle prosty. Polega on na rozbiciu przy pomocy ultradźwięków zalęgającego na zębach kamienia, czyli zmineralizowanych pod wpływem śliny bakterii. Drgania jakie towarzyszą zabiegowi, sprawiają, że złogi kamienia pękają, a następnie wypłukiwane są z jamy ustnej.

- Tworzące się na powierzchni zębów warstwy kamienia, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia zębów i dziąseł. Po pierwsze przyczyniają się one do demineralizacji szkliwa, czyli jego rozpuszczenia, otwierając bakteriom drogę do wnętrza zębów. Kamień jest więc główną przyczyną rozwoju próchnicy. Po drugie przyczynia się do rozwoju chorób dziąseł m.in. paradontozy i zapalenia dziąseł. Jest także źródłem chorób przyzębia, w tym stanów zapalnych dziąseł i uszkodzeń kości zębodołowej szczęki i żuchwy - wylicza lek. stom. Wojciech Fąferko z Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic w Katowicach.

Specjaliści zalecają, aby skaling wykonywać przynajmniej 2 razy do roku.

Jego częstotliwość zależy w dużej mierze od indywidualnych tendencji do osadzania kamienia oraz od diety. Częściej zabieg powinni mieć wykonywany palacze oraz osoby ze zmianami zapalnymi dziąseł. Zabieg jest bezbolesny, chociaż często towarzyszy mu lekki dyskomfort. W niektórych przypadkach zaleca się komputerowe znieczulenie przed skalingiem.

Przeczytaj: 7 najczęstszych problemów w jamie ustnej

Reklama

Po skalingu piaskowanie!

Ale na tym nie koniec. Skalingowi powinno zawsze towarzyszyć piaskowanie zębów, które dopełnia higienizację - przekonuje dentysta. Zabieg usuwa przebarwienia i plamy powstałe z jedzenia oraz wzmacnia efekt usuwania kamienia nazębnego. Wygładza także miejsca, w których zalegał kamień. Zabieg wykonywany jest przy pomocy specjalnej piaskarki, która pod ciśnieniem wyrzuca mieszankę powietrza, wody i preparatu czyszczącego.

Piaskowanie podobnie jak skaling jest zabiegiem profilaktycznym. - Piaskowanie pozwala na usunięcie osadu i przebarwień, likwiduje także nagromadzony kamień nazębny. Zabieg sprawia, że nasze zęby stają się jaśniejsze, przywracając im naturalny, perłowy połysk - mówi ekspert Dentim Clinic.

To nie jedyne zalety piaskowania. Fakt, że substancja czyszcząca jaką traktowane są zęby zawiera fosfokrzemian wapniowo-sodowy sprawia, że zabieg staje się dla zębów źródłem niezbędnych minerałów. Wszystko za sprawą reakcji, w jaką wchodzi on ze śliną. Efektem tego są kryształy hydroksyapatytu, które odbudowują zdemineralizowaną powierzchnię zęba.

Piaskowanie powinno wykonywać się przynajmniej raz na pół roku. Po zabiegu konieczne jest wypolerowanie zębów za pomocą specjalnych gumek i szczoteczek, co spowalnia proces ponownego osadzania się kamienia. Co 3-4 miesiące zabieg powinny mieć wykonane osoby palące nałogowo oraz stosujące dietę, zawierającą tzw. barwiące potrawy np. kawę, herbatę, kolorowe sosy.

Zabieg trwa około 20 minut i jest bezbolesny.

Po przeprowadzeniu higienizacji, na którą składa się piaskowanie i skaling zaleca się fluoryzację, czyli pokrycie zębów specjalnym lakierem zawierającym fluor, co zabezpiecza zęby przed próchnicą. Warto także podczas zabiegu poddać się pełnemu przeglądowi.

Zobacz także: Jak dbać o szkliwo?