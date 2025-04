Poranne mdłości, jak sama nazwa wskazuje męczą kobiety ciężarne przeważnie rano. Przynajmniej powinny - niestety prawda jest taka, że w trakcie całego dnia także możesz je odczuwać.

Jakie są sposoby na mdłości? Cóż - na te poranne - najlepiej nie wstawaj od razu z łóżka. Jak się obudzisz poleż jeszcze chwilę, najlepiej wypij szklankę herbaty lub coś przegryź i poleż jeszcze około 20 minut.

Jak wstaniesz od razu zjedz lekkie śniadanie. To bardzo ważne - dzięki lekkiemu odżywianiu nie będziesz odczuwać mdłości. Możesz także wybrać specjalną dietę dla osób ciężarnych.

Po co są mdłości?

Mdłości nie są takie do końca bezwartościowe. Przede wszystkim wrażliwość na zapachy, awersja do alkoholu, zapachu papierosów, różnych potraw sprawia, że instynktownie eliminujemy ze swojej diety niezdrowe produkty.

Fakt, że każda mama wie, czego powinna unikać w ciąży, nie zmienia nastawienia natury. Instynktownie nasz organizm reaguje reakcją wymiotną (odruchem wymiotnym) na różne produkty.

Kiedy czujesz, że Ci niedobrze

Zjedz coś lekkiego! Najlepiej jedz coś co dwie godziny. Zawsze miej coś pod ręką - mogą to byś sucharki, pieczywo. Uważaj na poziom cukru we krwi - zbyt niski może powodować mdłości.

Także potrawy smażone mogą powodować mdłości. Unikaj zapachów - już samo otworzenie lodówki lub wejście do restauracji może wywołać reakcję Twojego organizmu.

Pamiętaj, że najlepiej jeść mniej, a często. Taki model diety zminimalizuje przykrości związane z porannymi mdłościami.

Dużo odpoczywaj

Zmęczenie, podobnie jak wysokie temperatury, nasilają mdłości. Dlatego unikaj zbyt gorących pomieszczeń, a także dużo odpoczywaj!

Na mdłości - imbir, migdały, woda niegazowana

Świeży korzeń imbiru jest bardzo dobry na poranne mdłości! Możesz dodawać go startego do potraw, jak również zrobić z niego herbatkę. Plasterek imbiru zalej wrzątkiem, a następnie przykryj szklankę i poczekaj 10 minut. Taki napój możesz lekko osłodzić.

Także migdały łagodzą sensacje żołądkowe. Dobrze przegryzać je w ciągu dnia.

Picie wody niegazowanej w dużych ilościach ma dobry wpływ na przyszłą mamę! Woda pita pomiędzy posiłkami (nigdy w ich trakcie!) wypłukuje toksyny i sprawia, że nasz żołądek nie wariuje! Innymi słowy picie wody (warto także pamiętać o sokach!) łagodzi objawy mdłości.

Wodę możesz pić wraz z plasterkiem cytryny. Ona również ma właściwości minimalizujące uczucie, że Ci niedobrze. Cytrynę możesz także dodawać do herbaty lub bardzo rzadko żuć ją samą.

