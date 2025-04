Przyszła mama może również zrelaksować się na wakacyjnym urlopie, oczywiście jeżeli ciąża przebiega prawidłowo i nic jej nie zagraża. Przed planowanym urlopem powinna jednak zasięgnąć opinii lekarza i określić podczas wizyty miejsce oraz czas pobytu w danym miejscu. Pozwoli jej to na zapoznanie się z problemami oraz zagrożeniami czyhającymi podczas podróży.

Gdzie najlepiej wyjechać na odpoczynek będąc w ciąży?

Przede wszystkim podstawową kwestią planowania urlopu jest dobór odpowiedniego miejsca wypoczynku. Należy wziąć pod uwagę położenie geograficzne, nie powinno to być miejsce położone zbyt wysoko, ciśnienie tam panujące może zaszkodzić zarówno przyszłej mamie jak i jej nienarodzonemu dziecku.

Kolejnym istotnym elementem jest temperatura powietrza, nie może ona być zbyt niska i zbyt wysoka. Kategorycznie zabronione powinny być wakacje w dżungli, tropikach, krajach trzeciego świata i biegunie polarnym. Są to miejsca w których czeka wiele zagrożeń na zdrowego człowieka, a co dopiero mówić o kobiecie ciężarnej.

Należy pamiętać, że wakacje powinny mieć relaksujący wpływ na nasze samopoczucie oraz zapewniać nam bezpieczeństwo podczas wypoczynku. Nie należy się zbytnio forsować na urlopie, jedyny aktywny wysiłek fizyczny może nam towarzyszyć podczas pływania na basenie lub spacerów np. brzegiem morza.

Istotna rolę odgrywa również dostęp do opieki medycznej, dlatego przed planowanym wyjazdem powinniśmy sprawdzić gdzie znajduje się najbliższy szpital położniczy.

Pamiętaj także, że nawet na urlopie obowiązuje Cię specjalna dieta - uważaj na to, co jesz, aby nie zaszkodzić dziecku!

Jaki środek lokomocji wybrać?

Na wakacje musimy przecież jakoś dotrzeć, dlatego przemyśl wcześniej jaki środek transportu będzie Tobie odpowiadał najbardziej. Jeżeli miejsce docelowe naszego wypoczynku jest bardzo daleko najlepszym środkiem lokomocji będzie samolot. Przed wylotem zdobądź zaświadczenie dokumentujące Twoją zdolność do lotu. Dokument ten bardzo często jest wymagany przez niektórych przewoźników.

Zajmij miejsce z przodu samolotu, aby mieć blisko do toalety, zapinając pasy umieść je poniżej linii brzucha. Jeżeli zamierzasz podróżować samochodem zaplanuj dokładnie trasę przejazdu. Uwzględnij w niej postoje oraz wypunktuj ośrodki zdrowotne, gdybyś nagle potrzebowała pomocy.

Jeżeli zdecydujesz się na pociąg wybierz ten, który posiada wagon restauracyjny oraz sypialniany, abyś w każdym momencie mogła się zdrzemnąć. Najmniej dogodnym środkiem transportu będzie stanowczo autokar dlatego przemyśl tę decyzję poważnie ponieważ brak częstego postoju oraz niemożność skorzystania z toalety może zepsuć początek urlopu.

Nie zapomnij o ubezpieczeniu i ważnych dokumentach

Jeżeli Twoje ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia związanych z ciążą oraz jej prowadzeniem za granicą powinnaś wykupić specjalne ubezpieczenie przeznaczone dla kobiet ciężarnych. Pokryje ono kosztowne wydatki związane z komplikacjami ciążowymi, które mogłyby się przydarzyć podczas urlopu.

Zabierz również ze sobą wyniki badań i kartę prowadzenia ciąży i paszport.

