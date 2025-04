Wątroba to narząd zbudowany z komórek zwanych hepatocytami, potrzebny naszemu organizmowi do prawidłowego funkcjonowania. Jest położona po prawej stronie brzucha, pod prawym łukiem żebrowym. Jej waga sięga około 1,5 kg u dorosłego, zdrowego człowieka.

Przez wątrobę stale przepływa krew. Neutralizowane są w niej toksyny, ale także przyswajane są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, składniki odżywcze.

Wątroba przekształca także węglowodany w glukozę, przy czym jej nadmiar zmienia w glikogen lub tłuszcze i magazynuje po to, aby w momencie spadku poziomu cukru we krwi na bieżąco go uzupełniać.

Wątroba to także magazyn witamin (A, B12 , C, D, E), mikroelementów (żelazo – Fe), a także białek surowicy krwi i enzymów. Na dobę wytwarza około 1,5 litra żółci, która służy do rozbicia dużych cząsteczek tłuszczów na mniejsze, łatwiej przyswajalne (emulgacja tłuszczów). Narząd ten wytwarza ciepło, a więc bierze udział w termoregulacji. Krew wypływająca z wątroby jest cieplejsza o 1°C. Warto wiedzieć, iż przy gorączce, skuteczną metodą jej zbijania jest wykonanie zimnego okładu na wątrobę.

Hepatitis A – zapalenie wątroby typu A

Zapalenie wątroby typu A to tzw. żółtaczka pokarmowa. Dochodzi do niej na skutek zakażenia wirusem HAV – Hepatitis A Virus, poprzez kontakt przewodu pokarmowego zdrowej osoby z kałem osoby zakażonej lub kontakt z zakażoną krwią – co jest rzadkim zjawiskiem. Najczęściej infekcje tym wirusem obserwowane są w żłobkach, przedszkolach, szkołach lub też poprzez kąpiel w zakażonej wodzie basenowej, czy spożycie owoców morza, żyjących w zanieczyszczonych wodach. HAV może przez długi czas przeżyć w wilgotnym środowisku. Okres wylęgania wirusa trwa około 30 dni.

Żółtaczka pokarmowa, to choroba, która najczęściej występuje w okresie wakacyjnym, u skrajnych grup wiekowych – dzieci i młodzież oraz starsze osoby, przy czym osoby starsze gorzej znoszą chorobę. W wyniku zakażenia wirusem typu A dochodzi do zapalenia wątroby.

Objawami zakażenia HAV są:

wiremia – obecność wirusa we krwi

gorączka

utrata apetytu – głównie niechęć do potraw tłustych

nudności i bóle brzucha

ciemna zabarwienie moczu (kolor ciemnego piwa)

zażółcenie skóry i białkówek oczu

świąd skóry

Jednak objawy nie pojawiają się zbyt prędko, a o rozpoznaniu przesądza badanie krwi. Zazwyczaj objawy utrzymują się krócej niż 2 miesiące, ale niekiedy trwają około 6 miesięcy. Chorzy po przebyciu zakażenia HAV zdrowieją i bardzo często nabierają na niego odporności, co może oznaczać zniwelowanie ryzyka na ponowne zachorowanie.

Zakażenie HAV czasem może przybrać formę fluminant hepatitis – zapalenie wątroby o typie piorunującym, które w około 50% prowadzi do zgonu mimo wdrożenia nowoczesnego leczenia (przeszczep). Dodatkowo nadkażenie wirusem typu A osoby już zakażonej wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) wpływa na ciężkość przebiegu choroby, co tez skutkuje zwiększoną umieralnością. U osób w podeszłym wieku natomiast, z uwagi na obniżenie funkcji wątroby czy też choroby przewlekłe tego narządu, związane z procesem starzenia, obserwuje się znacznie poważniejszy przebieg zakażenia HAV.

Profilaktyką zakażeń wirusem typu A jest wdrażanie zasad higieny, tam gdzie jest taka potrzeba oraz prowadzenie higienicznego trybu życia (mycie rąk, unikanie pływania w podejrzanych kąpieliskach, higiena posiłków). Dla osób często podróżujących oraz służby zdrowia zaleca się szczepienia ochronne przeciw WZW A.

