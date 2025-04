Niektóre choroby, tak jak stwardnienie zanikowe boczne, sprawiają, że zamknięty w swoim ciele człowiek, pomimo zachowania sprawności umysłu, nie może funkcjonować jak osoby zdrowie. Dla takich chorych nawet pozornie tak proste czynności, jak obsługa komputera, mogą sprawiać niemożliwe do pokonania problemy. Na szczęście wiele wskazuje na to, że od przyszłego roku będzie im łatwiej.

Eye Control w służbie chorych



Potrzeba stała się matką wynalazku także i w tym przypadku: grupa pasjonatów założyła grupę Ability Eye Gaze, by wprowadzić w życie pomysły Steve’a Gleasona – byłego zawodnika amerykańskiego NFL, który cierpi na stwardnienie zanikowe boczne. Mężczyzna wysłał do Microsoftu prośbę o możliwość korzystania z Windows za pomocą oczu – tylko bowiem ich mięśnie nie są atakowane przez chorobę i umożliwiałyby używanie komputera.

Grupa stworzona przez pasjonatów opracowała na początku Eye Gaze Wheelchair, dzięki któremu, za pomocą gałek ocznych, Steve mógł sterować swoim wózkiem. Aprobata prezesa Microsoftu, który uznał projekt za najlepszy pośród 3000 pomysłów, jakie zaprezentowano na heckatonie (imprezie dla programistów), sprawiła, że grupa kontynuowała swoje prace.

Po rozmowach z grupą osób cierpiących na stwardnienie zanikowe boczne, zaczęto wprowadzać w życie nowe pomysły. Eric Badger, główny Software Engineer Windowsa oraz Harish Kulkarni, główny Software Development Engineer w Microsoftcie Research, przygotowali prototyp sensora do śledzenia gałek ocznych.

W efekcie Windows 10 ma być zintegrowany z urządzeniami do wzrokowej obsługi komputera. Eye Control, bo tak je nazwano, będzie dostępny już w przyszłym roku. Do jego obsługi mamy potrzebować kamerki takiej jak Tobii’s Eye Tracker 4C. Mówi się, że to prawdziwa rewolucja – do tej pory osoby, które chciały korzystać z komputera za pomocą oczu, musiały zakupić drogie oprogramowanie.

