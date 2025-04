Suplementy - super pomysł czy zbędny dodatek?

Na przestrzeni ostatnich lat w naszym społeczeństwie bardzo rozwinął się kult suplementów. Przemysł dobrze wykorzystuje zamiłowanie Polaków (nie tylko) do przyjmowania suplementów i czerpie z niego zyski. By chronić organizm przed wieloma chorobami wolimy zażywać witaminę C w tabletkach niż sięgać po owoce róży, kapustę kiszoną lub owoce cytrusowe. Zjadamy za mało warzyw i owoców, a przecież możemy je jeść praktycznie przez cały rok. Za to sprzedaż suplementów jest wysoka. Zawsze gdy tylko możesz sięgaj po naturalne źródła witamin. Dowiedz się dlaczego warto unikać syntetyków.

Skuteczność i łatwy dostęp

Suplementy możesz zdobyć bez najmniejszego problemu w aptece lub kupić za pośrednictwem Internetu. Łatwy dostęp sprawia, że sięgasz po nie bez ograniczenia. Jeśli zażywasz kilka preparatów, w których składniki się dublują, wyrządzasz sobie szkodę.

Wiele osób korzystając z suplementów zakłada, że jeśli dany związek zawarty w nim, ma korzystne działanie dla organizmu to należy zwiększyć jego dawkę. Uważaj bo to fałszywe przekonanie! Nadmiar bywa szkodliwy. Grupa amerykańskich naukowców z Center for Cancer Pharamcology wykazała, że syntetyczna witamina C, może przyczyniać się do powstawania genotoksyn (substancje szkodliwe dla DNA). Przedawkowanie naturalnej witaminy C raczej nikomu nie grozi, ponieważ jej nadmiar jest usuwany z organizmu. Inaczej sprawa wygląda gdy zażywasz syntetyczną witaminę C. Jej nadmiar sprzyja tworzeniu się kamieni nerkowych oraz podrażnieniu błony śluzowej żołądka i jelit.

Jakość suplementów

Jakość suplementów nigdy nie dorówna naturalnym związkom fitochemicznym. Większość ze związków z łatwością wchodzi w reakcje i przez to są one nietrwałe. Wiele składników ochronnych jest dobrze zabezpieczonych przed rozkładem w roślinach. Jednak gdy są one wystawione na działanie powietrza i enzymów (w czasie ekstrakcji- wydzielanie związków ochronnych z roślin) dochodzi do ich niszczenia.

Jeśli chciano by uzyskać takie stężenie resweratrolu (fitohormon obecny w czerwonym winie) jak po wypiciu lampki wina należałoby zażyć nie jedną ale około tysiąca tabletek. O ileż bardziej łatwiejsze i nawet bardziej ekonomiczne może być korzystanie z naturalnych źródeł związków fitochemicznych.

"Pokarm jest warunkiem życia ludzkiego, ilość i jakość pokarmu warunkuje jego przedłużenie" A. Cz. Klimuszko



„Los narodów zależy od sposobu, w jaki się odżywiają” Anthelme Brillat-Savarin



Urozmaicenie

Pod tym względem suplementy są znacznie uboższe niż owoce i warzywa. Związki fitochemiczne przyjmowane w pożywieniu sprawiają, że ochrona przeciwnowotworowa jest większa niż po przyjmowaniu suplementu, który zawiera tylko jeden rodzaj cząsteczek.

Weźmy pod uwagę np. brokuł. Warzywo zawiera kilka tysięcy związków mających dobroczynny wpływ na organizm (między innymi: polifenole, sulforafan, indolo-3-karbinol). Natomiast suplement zawiera np. tylko jeden związek.

Suplementy mogą zaburzać wchłanianie niezbędnych substancji, ponieważ w organizmie zmniejsza się zdolność do rozróżnienia związków, które dostarczasz w jedzeniu. W takiej sytuacji są one gorzej przyswajane przez układ krwionośny. W wyniku tego twój organizm może być pozbawiony cennych związków np. przeciwnowotworowych.

Pamiętaj!

Jeśli twoja dieta jest uboga w owoce i warzywa, żadna tabletka nie naprawi szkód wyrządzonych w twoim organizmie. Nie jedz byle czego i byle jak! Zmień swój sposób odżywiania i z łatwością nie sięgaj po suplementy! Weź pod uwagę fakt, że owoce i warzywa smakują lepiej niż suplementy!

